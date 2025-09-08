БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът...
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на...
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Вицепрезидентът Йотова стана „почетен жител“ на Стар Бешенов

от БНТ
По света
Вицепрезидентът Йотова стана „почетен жител“ на Стар Бешенов
"Чувствайте се като у дома си тук, в Стар Бешенов. Ние сме добрият пример как се пази прародината в сърцето." С тези думи кметът на Стар Бешенов Боно Кукалан приветства вицепрезидента Илияна Йотова на тържествената сесия на Общинския съвет. На сесията беше взето единодушно решение вицепрезидентът да бъде удостоена със званието „почетен жител“ на Стар Бешенов.

Общината е известна като столицата на банатските българи, тъй като в нея живеят предимно хора с български произход. Те са наследници на преселилите се от България след потушаването на Чипровското въстание през 1688 г.

Вицепрезидентът беше удостоена с почетното звание заради активната ѝ дейност с банатската общност за запазване на българския език и идентичност, за развитието на българските училища и българската култура.

„Приемам това отличие като признание за взаимното ни доверие – между България и Румъния, между българския и румънския народ, между българите тук и в България. Като признание за всички българи, които съхраняват далеч от прародината българската идентичност близо 3 века“, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова.

Тя благодари на румънската държава за политика ѝ спрямо националните малцинства. „Вие не просто изпълнявате европейска политика, а показвате колко е важно да живеят заедно различни култури и така всички да бъдем по-богати“, подчерта вицепрезидентът. Йотова посочи, че банатските българи пазят своята самобитност и същевременно са достойни граждани на Румъния. Банатските българи са официално признати и имат свой представител в румънския парламент – Георги Наков, който е и председател на Съюза на банатските българи в Румъния.

„България и Румъния винаги са вървели заедно по европейския път. Предстои ни да осъществим още много европейски и двустранни проекти, за да развиваме нашите страни – да има добра инфраструктура и свързаност, повече възможности за развитие на младите хора. Нашите европейски партньори все по-ясно ще осъзнават ключовата роля на тази част на Европа и че тя трябва да бъде развита“, заяви вицепрезидентът по време на тържествената сесия на Общинския съвет.

По-късно Йотова се срещна с представители на Съюза на банатските българи и разговаря с учители по български език. Вицепрезидентът посети Музея на българското малцинство, както и Римокатолическата църква „Успение Богородично“, където разговаря със свещеници от български произход.

„С Вас при нас е дошла Родината. Предайте на нашите сънародници в България, че в Банат имат добри братя и сестри. Тук създадохме една малка България“, обърна се Георги Наков към вицепрезидента.

Илияна Йотова увери представителите на банатските българи в неизменната подкрепа на президентската институция.

Вицепрезидентът беше в Стар Бешенов за честването на 280-годишнината на Теоретичния лицей „Св. св. Кирил и Методий“, който е най-старото създадено от българи училище зад граница. По повод годишнината деца от български произход пяха български песни и танцуваха български народни танци.

