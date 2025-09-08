В три училища в Пловдив ремонтите ще продължат и след 15 септември

В три училища в Пловдив ремонтите ще продължат и след началото на учебната година. Причината са появили се конструктивни проблеми, както и късно започване на ремонтите.

4 учебни заведения в Пловдив ще са с напълно обновени бази за новата учебна година. Едно от тях е основно училище „Климент Охридки“, в което се извършва мащабен ремонт. Дейностите са започнали по-рано от предвиденото и затова ще приключат в срок.

Димитър Стефанов – директор на ОУ „Климент Охридски“: "На първо място беше сменена изолацията, дограмата, вътре в помещенията - подовата настилка, измазаха се стените, таваните се подмениха. Също имайте предвид, като цяло се смени климатизацията, тоест - навсякъде във всички стаи имаме климатична система, включително и в коридора, така че по отношение на отоплението, което през годините ни беше голям проблем, го решаваме отведнъж."

Забавяне в ремонтните дейности ще има за 3 училища. Един месец ще се забави ремонтът в основно училище „Яне Сандански“. През това време децата ще бъдат разпределени в други близки заведения. Учениците от Хуманитарната гимназия и „Княз Александър Първи“ също ще учат на други места до есента.

Владимир Темелков – заместник-кмет на Пловдив: "Ще има забавяне, защото открихме доста сериозни конструктивни проблеми. Изуми ни гредоредът, който буквално е станал на прах. Там беше пълно с шума, с глина, което за преди 150 години е било може би нормално." Костадин Димитров – кмет на Пловдив: "Имаме съгласуване на действията с всички, които са замесени в работния процес, така че надявам се да имаме успешна учебна година, добър старт на 15 септември."

От общината правят постоянни срещи с родителите, за да разяснят докъде са стигнали строителните дейности.