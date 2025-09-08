БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Експеримент на БНТ: Какво се случва при удар с 200 км/час ?
Чете се за: 03:52 мин.
Правителството на Франция падна след поискания вот на...
Чете се за: 04:42 мин.
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично...
Чете се за: 00:47 мин.
Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът...
Чете се за: 05:05 мин.
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на...
Чете се за: 04:30 мин.
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 08.09.2025 г., 20:50 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
спортни новини 08092025 2050
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по магистралите
1
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по...
Празнуваме Рождество Богородично
2
Празнуваме Рождество Богородично
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
3
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
Терористична атака с жертви в Йерусалим
4
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
5
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие...
Смъртоносен обяд: Австралийка беше осъдена на доживотен затвор заради отравяне с гъби
6
Смъртоносен обяд: Австралийка беше осъдена на доживотен затвор...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Спортни емисии

Спортни новини 08.09.2025 г., 12:25
Спортни новини 08.09.2025 г., 12:25
Спортни новини 08.09.2025 г., 09:10 ч. Спортни новини 08.09.2025 г., 09:10 ч.
Спортни новини 07.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 07.09.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 07.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 07.09.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 06.09.2025 г., 20:25 ч. Спортни новини 06.09.2025 г., 20:25 ч.
Спортни новини 06.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 06.09.2025 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания и катастрофи по магистралите
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Експеримент на БНТ: Какво се случва при удар с 200 км/час ? Експеримент на БНТ: Какво се случва при удар с 200 км/час ?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено положение Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на президента...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Над 150 издателства участват в "Алея на книгата" (СНИМКИ)
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Хамас привества атентата на автобусна спирка в Йерусалим
Чете се за: 02:57 мин.
По света
На Рождество Богородично в Бачковския манастир беше осветена...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ