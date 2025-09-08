БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илиан Илиев: Не ми е приятно след всеки негативен резултат да съм най-критикувания човек в България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Тези неща не отказват, но разколебават, отбеляза селекционерът на националите на прибиране на родна земя.

Илиан Илиев: Не ми е приятно след всеки негативен резултат да съм най-критикувания човек в България
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Илиян Илиев смята, че проблемът в националния отбор на България по футбол е психологически. Думите на селекционера са на прибиране на родна земя след втората загуба на българите в квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 година. „Лъвовете“ отстъпиха пред Грузия с 0:3 в мач от група Е, който се изигра в Тбилиси.

Опитният специалист коментира и своето бъдеще начело на „трикольорите“.

„В един момент след 2,3 мача всички да изтрият това, което съм направил. Също не ми е приятно и след всеки един негативен резултат може би да съм най-критикувания човек в България, но това е част от играта и трябва да се поема отговорност. Нека да си направим анализа какво сме свършили назад и да видим какво ще се случва напред.“

Всяка една подготовка за един мач, неговото провеждане и особено седмиците след дадената среща, когато са такива резултатите, костват изключително много нерви. Когато се вижда, че си положил усилия, пак си виновен за нещо. Тогава тези неща не отказват, но разколебават“, заяви Илиев.

Свързани статии:

България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Селекцията на Илиан Илиев не успя да се противопостави и на...
Чете се за: 04:15 мин.
#квалификации за световно първенство по футбол през 2026 година #Български национален отбор по футбол за мъже #Илиан Илиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
1
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
2
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ
3
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви...
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост
4
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500...
След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ отговор"
5
След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ...
Третото за годината лунно затъмнение наблюдаваме днес
6
Третото за годината лунно затъмнение наблюдаваме днес

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
6
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации

Още от: Световен футбол

Германия си върна увереността срещу Северна Ирландия
Германия си върна увереността срещу Северна Ирландия
Испански кошмар връхлетя Турция в световните квалификации Испански кошмар връхлетя Турция в световните квалификации
Чете се за: 03:22 мин.
Мемфис Депай блесна за Нидерландия при трудна победа в световните квалификации Мемфис Депай блесна за Нидерландия при трудна победа в световните квалификации
Чете се за: 01:42 мин.
Зураб Кизанишвили: При 0:0 не се знаеше накъде ще тръгнат нещата Зураб Кизанишвили: При 0:0 не се знаеше накъде ще тръгнат нещата
Чете се за: 01:42 мин.
Илиан Илиев: Подарихме им трите гола на грузинците Илиан Илиев: Подарихме им трите гола на грузинците
Чете се за: 03:32 мин.
Защитник с български корени подписа професионален договор с шампиона на МЛС Защитник с български корени подписа професионален договор с шампиона на МЛС
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по магистралите Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по магистралите
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Терористична атака с жертви в Йерусалим Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Премиерът Росен Желязков пристигна на официална визита в Черна гора (СНИМКИ) Премиерът Росен Желязков пристигна на официална визита в Черна гора (СНИМКИ)
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Цените на храните: За втора седмица потребителската кошница остава...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Вицепрезидентът откри учебната година в най-старото българско...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Нови дипломатически совалки за Украйна
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Започна 13-ото издание на "Алея на книгата" в София
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ