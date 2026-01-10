Мароко си подпечата мястото на полуфиналите за Купата на африканските нации

Мароко продупчи билета си за полуфиналите в турнира за Купата на африканските нации. “Атласките лъвове“ отказаха Камерун с 2:0 на четвъртфиналите в Рабат.

Домакините на турнира реализираха по един гол и в двете полувремена, за да надиграят своя съперник. Браим Диас даде аванс на мароканците в 26-ата минута след разбъркване след корнер. Вторият гол за играчите на Уалид Реграги обаче падна чак в 74-тата минута, когато Исмаел Сайбари внесе нужното успокоение сред феновете по трибуните.

На полуфиналите Мароко ще играе с победителя от двойката между Алжир и Нигерия.

Място сред най-добрите четири вече намери и съставът на Сенегал, който спечели с 1:0 срещу Мали в първия четвъртфинал.