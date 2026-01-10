Отличен Карим Бензема отбеляза хеттрик за петия пореден успех на Ал-Итихад в първенството на Саудитска Арабия

Хеттрик на Карим Бензема през първото полувреме изведе Ал-Итихад до победа с 4:0 над Ал-Холуд, осигурявайки им пети пореден успех във футболното първенство на Саудитска Арабия.

Бившият нападател на Реал Мадрид откри резултата в 13-ата минута от дузпа, след като капитанът на Ал-Холуд Уилям Троост-Еконг получи директен червен картон още в 8-ата минута.

Бензема направи резултата 2:0 в 28-ата минута и завърши втория си хеттрик за сезона преди почивката, реализирайки след ниско центриране на Муса Диаби. Резервата Салех Ал-Шехри отбеляза четвъртия гол за отбора на Серхио Консейсао шест минути преди края.

Защитаващият титлата си Ал-Итихад е пети в класирането с 26 точки, на девет зад лидера Ал-Хилал. Ал-Холуд е 12-и с 12 точки.