Терористична атака с жертви в Йерусалим

Поне петима души са загинали, други седем са в болница със сериозни простреляни рани при атака в Йерусалим, която властите казаха, че е дело на "терористи."

Парамедици от службата "Маген Давид Адом" са идентифицирали жертвите като мъж на около 50-годишна възраст и трима на около 30 години. Израелската полиция съобщи, че стрелбата е станала на кръстовище в северозападно предградие на Йерусалим.

От полицията добавиха, че "двама терористи са били неутрализирани." Израелската телевизия "Канал 12" съобщи, че нападателите са се качили на автобус и са открили огън преди да бъдат застреляни от войник.