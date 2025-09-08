БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Терористична атака с жертви в Йерусалим

Ива Стойкова
По света
Двама терористи са били неутрализирани, съобщи израелската полиция

Терористична атака с жертви в Йерусалим
Снимка: БТА
Поне петима души са загинали, други седем са в болница със сериозни простреляни рани при атака в Йерусалим, която властите казаха, че е дело на "терористи."

Парамедици от службата "Маген Давид Адом" са идентифицирали жертвите като мъж на около 50-годишна възраст и трима на около 30 години. Израелската полиция съобщи, че стрелбата е станала на кръстовище в северозападно предградие на Йерусалим.

От полицията добавиха, че "двама терористи са били неутрализирани." Израелската телевизия "Канал 12" съобщи, че нападателите са се качили на автобус и са открили огън преди да бъдат застреляни от войник.

Израел засилва офанзивата си срещу град Газа
Израел засилва офанзивата си срещу град Газа
Израелската офанзива в Газа: 12-етажна сграда беше срината със земята Израелската офанзива в Газа: 12-етажна сграда беше срината със земята
Чете се за: 03:22 мин.
Хамас публикува видео с израелски заложници Хамас публикува видео с израелски заложници
Чете се за: 00:37 мин.
Израелската армия контролира около 40% от град Газа Израелската армия контролира около 40% от град Газа
Чете се за: 00:37 мин.
2200 души достигна броят на жертвите на земетресението в Афганистан 2200 души достигна броят на жертвите на земетресението в Афганистан
Чете се за: 00:45 мин.
Израелските сили напредват в Газа, въпреки международните призиви за край на офанзивата Израелските сили напредват в Газа, въпреки международните призиви за край на офанзивата
Чете се за: 01:07 мин.

