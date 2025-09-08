БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Цените на храните: За втора седмица потребителската кошница остава 98 лева

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
За втора поредна седмица потребителската кошница остава 98 лева. Това отчетоха от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Нормално потребление на пазара отчетоха от ДКСБТ за тази седмица. Стабилизиране на някои процеси за последните 3 месеца също беше отчетено от комисията, който се прави от май всеки понеделник. Има известно поскъпване - най-съществено е за последната седмица при зеления пипер с 14 стотинки, зелето с 8 стотинки, пилешкото месо с 10 стотинки.

Поевтиняване има при други групи стоки, например при доматите с 11 стотинки. Киселото мляко и сиренето са поевтинели с 11 стотинки също за последната една седмица. От отчета на комисията става ясно, че млечните продукти поевтиняват от май насам, като най-много е поевтинял кашкавалът. Лимоните са поевтинели с 19 стотинки, а това се дължи на очакваната нова реколта.

Владимир Иванов, председател на ДКСБТ: "Имаме една стабилна картина на международния пазар. Няма условия такива, каквито имаше 2022 г. и такова търсене на световния и европейския пазар, че да стигнем такъв тип проявления на ценови равнища, каквото беше 2022 г. За първи път имаме от толкова по-дълъг период от време някакво стабилно, динамично, устойчиво пазарно равновесие. Що се касае за инфлацията в някакви темпове няма как да я няма. Процесите на дефлацията, повярвайте, са много по-лоши отколкото процесите на инфлация. Това, което наблюдаваме е доста - така засилено потребително търсене."

Вижте повече в прякото включване на Виолета Русенова

#ДКСБТ #Държавната комисията по стокови борси и тържища #цени на храните #цени на хранителните стоки #новини в Метрото

