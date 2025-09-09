БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Удариха с дрон една от лодките на хуманитарната флотилия за Газа

Христо Ценов от Христо Ценов
По света
Флотилията опитва да премине през израелската блокада

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Една от лодките на хуманитарната флотилия за Газа е била ударена от дрон край Тунис.

Всички шестима пътници и членове на екипажа са в безопасност. Лодката, на която се намира ръководният комитет на флотилията, е претърпяла пожарни щети на главната палуба и в складовото помещение.

Говорителят на Националната гвардия на Тунис заяви, че съобщенията за атака с дрон срещу флотилията са неверни, и че първоначалната проверка е показала, че експлозията е възникнала вътре в кораба.

"За жалост трябва да кажем на света, че за пореден път нашата мирна мисия, която цели да пробие обсадата на Газа и да проправи хуманитарен коридор е атакувана за пореден път. Екипажът видя дрона. Той полетя над нас и пусна експлозив, който ни подпали", каза Тиаго Авил, активист.

Хуманитарната флотилия е международна инициатива, която опитва да премине с граждански кораби през израелската блокада и да достави помощи в Газа.

#хуманитарна флотилия #Газа #атака #дрон

