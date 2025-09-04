БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Почина един от пострадалите работници в завод...
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер...
Чете се за: 04:17 мин.
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви...
Чете се за: 03:25 мин.
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 01:45 мин.
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е...
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените...
Чете се за: 02:10 мин.
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Чете се за: 01:02 мин.
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
Чете се за: 00:55 мин.
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

Не Русия решава кой къде ще разполага войници, заяви Марк Рюте

Чете се за: 01:05 мин.
По света
От Москва отговориха, че това са "гаранции за опасност за европейския континент"

Марк Рюте
Слушай новината

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте каза, че не Русия ще решава кой къде ще праща войници. За Москва подобен ход е "неприемлив". Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова ги нарече "гаранции за опасност за европейския континент".

"Украйна е суверенна държава. Ако страната поиска военен контингент, който да подкрепя мира като гаранции за сигурност - това си е нейно решение. Никой друг не може да взема такова решение. Мисля, че е време да спрем да даваме толкова власт на Путин. Защо ни интересува какво мисли Русия за разполагане на военни в Украйна? Това е суверенна държава. Не решават руснаците. Изумен съм! Не критикувам, но чувам този въпрос все по-често и ви благодаря за него. Русия няма нищо общо с това", заяви Рюте

Атанас Зафиров и Иван Иванов в Китай за военния парад, премиерът - не сме ги командировали
Атанас Зафиров и Иван Иванов в Китай за военния парад, премиерът - не сме ги командировали
Китай обяви визия за промени в световния ред Китай обяви визия за промени в световния ред
Чете се за: 03:22 мин.
Си Дзинпин: Нека драконът и слонът да танцуват заедно Си Дзинпин: Нека драконът и слонът да танцуват заедно
Чете се за: 02:20 мин.
Владимир Путин и Нарендра Моди пристигнаха на посещение в Китай Владимир Путин и Нарендра Моди пристигнаха на посещение в Китай
Чете се за: 01:02 мин.
След срещата между Париж и Берлин: Украйна се нуждае от силни гаранции за сигурност След срещата между Париж и Берлин: Украйна се нуждае от силни гаранции за сигурност
Чете се за: 03:02 мин.
Среща на високо ниво: Макрон приема Мерц в лятната си резиденция Среща на високо ниво: Макрон приема Мерц в лятната си резиденция
Чете се за: 01:05 мин.

Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви Желязков за изслушването си по повод самолета на Фон дер Лайен Опозицията води хибридна информационна атака, заяви Желязков за изслушването си по повод самолета на Фон дер Лайен
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Това е измислен скандал Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Това е измислен скандал
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Почина един от пострадалите работници в завод "Арсенал"
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Кола се вряза в група хора в Берлин, има ранени, включително и деца
Чете се за: 00:17 мин.
По света
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е задържаха на...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
