Не Русия решава кой къде ще разполага войници, заяви Марк Рюте

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте каза, че не Русия ще решава кой къде ще праща войници. За Москва подобен ход е "неприемлив". Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова ги нарече "гаранции за опасност за европейския континент".

"Украйна е суверенна държава. Ако страната поиска военен контингент, който да подкрепя мира като гаранции за сигурност - това си е нейно решение. Никой друг не може да взема такова решение. Мисля, че е време да спрем да даваме толкова власт на Путин. Защо ни интересува какво мисли Русия за разполагане на военни в Украйна? Това е суверенна държава. Не решават руснаците. Изумен съм! Не критикувам, но чувам този въпрос все по-често и ви благодаря за него. Русия няма нищо общо с това", заяви Рюте