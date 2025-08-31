Владимир Путин и Нарендра Моди пристигнаха на посещение в Китай

Руският президент Владимир Путин и индийският премиер Нарендра Моди пристигнаха в Китай за среща на лидерите на 20-те страни от Шанхайската организация за сътрудничествo, създадена като алтернатива на западните алианси като НАТО.

Посещението на Путин в Китай ще продължи четири дни. Освен срещата в северния китайски град Тянцзин, той ще присъства на военен парад, посветен на 80-ата годишнина от края на Втората световна война.

Това е първа визита в Китай за последните седем години на индийския премиер Нарендра Моди.

Делхи търси сближаване с Пекин на фона на 50-процентните мита, наложени на страната от Съединените щати, заради това че продължава да купува руски петрол.

Според анализатори Китай и Индия ще търсят общ фронт срещу натиска на Запада.