След силното земетресение в Афганистан: Над 629 души са загинали, ранените са над 1500

Земетресение със сила 6.0 по Рихтер разтърси югоизточен Афганистан около полунощ. Според говорител на вътрешното министерство загиналите са поне 622-ма души. Ранените са над 1500.



Хеликоптери започнаха да извозват пострадали хора от мястото на бедствието. Епицентърът на земетресението е на 27 км от ДЖАЛАЛА-БАД, петият по големина град в Афганистан. Трусът беше усетен в Кабул, както и в столицата на съседен Пакистан, ИСЛАМА-БАД, на разстояние от над 200 км.

Земетресението е било плитко, на дълбочина от 8 км. Правителството на талибаните призова за помощ в отдалечения планински район, който беше силно засегнат и от свлачища, предизвикани от наводнения през уикенда. Земетресение със сила 5.9 по Рихтер уби над 1000 души и рани 3000 през 2022 г.