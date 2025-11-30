БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Националният отбор на България за жени е световен шампион...
Чете се за: 03:20 мин.
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част...
Чете се за: 02:00 мин.
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:32 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

Създаването на палестинска държава е единственото решение на израелско-палестинския конфликт, заяви папа Лъв XIV

По света
При посещението си в Турция папата предупреди, че бъдещето на човечеството е изложено на риск поради необичайно големия брой кървави конфликти в света

създаването палестинска държава единственото решение израелско палестинския конфликт папа лъв xiv
Папа Лъв Четиринадесети заяви, че единственото решение на десетилетния конфликт между Израел и палестинския народ трябва да включва палестинска държава, предаде Ройтерс.

„Всички знаем, че в този момент Израел все още не приема това решение, но ние го виждаме като единственото решение“, каза първият папа американец пред журналисти по време на полет от Турция за Ливан при първата си пресконференция, проведена по време на полет.

„Ние също сме приятели с Израел и се стремим да бъдем посреднически глас между двете страни, който би могъл да им помогне да постигнат решение, което да е справедливо за всички“, добави папата, говорейки на италиански.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди противопоставянето си срещу създаването на палестинска държава, след като дори най-големият му съюзник САЩ изрази подкрепа за палестинската независимост.

Папата говори в кратка осемминутна пресконференция, посветена на посещението му в Турция - част от първото му пътуване в чужбина след избирането му през май за водач на Католическата църква, която официално има 1,4 милиарда членове.

Той посочи, че с турският президент Реджеп Тайип Ердоган са обсъдили както израелско-палестинския, така и руско-украинския конфликт. Турция има важна посредническа роля за прекратяването на двете войни, каза Лъв Четиринадесети.

При посещението си в Турция папата предупреди, че бъдещето на човечеството е изложено на риск поради необичайно големия брой кървави конфликти в света и осъди насилието в името на религията.

