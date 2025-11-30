БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След Турция папа Лъв XIV заминава за Ливан

Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 00:57 мин.
По света
В Бейрут папата ще проведе срещи с президента и министър-председателя

Снимка: БТА
Последен ден от посещението на Папа Лъв XIV в Турция преди заминаването му за Ливан - втора и последна спирка от първото му посещение в чужбина.

Сутринта светият отец се помоли в арменската апостолическа катедрала в Истанбул преди да се присъедини към света литургия в патриаршеската църква "Свети Георги".

Следобед главата на Римокатолическата църква ще отпътува за Ливан.

В Бейрут папата ще проведе срещи с президента и министър-председателя и ще произнесе реч пред представители на гражданското общество и дипломати.

Ливан е държавата в Близкия Изток с най-многобройно християнско население и се очаква папата да посети пет града и да отправи послание за мир на фона на продължаващите удари срещу южен Ливан от страна на Израел.

