След Турция папа Лъв XIV заминава за Ливан

Последен ден от посещението на Папа Лъв XIV в Турция преди заминаването му за Ливан - втора и последна спирка от първото му посещение в чужбина.



Сутринта светият отец се помоли в арменската апостолическа катедрала в Истанбул преди да се присъедини към света литургия в патриаршеската църква "Свети Георги".

Следобед главата на Римокатолическата църква ще отпътува за Ливан.

В Бейрут папата ще проведе срещи с президента и министър-председателя и ще произнесе реч пред представители на гражданското общество и дипломати.

Ливан е държавата в Близкия Изток с най-многобройно християнско население и се очаква папата да посети пет града и да отправи послание за мир на фона на продължаващите удари срещу южен Ливан от страна на Израел.