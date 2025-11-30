Гимнастичките на Академик: Чувството да играеш пред родна публика е невероятно

Момичетата са доволни от дебюта си на световно първенство по естетическа групова гимнастика.
Момичетата от отбора на Академик изразиха задоволство от представянето си на световното първенство по естетическа групова гимнастика. Надпреварата се провежда в Самоков и може да бъде проследена пряко в ефира на БНТ 3.
За Академик това е дебют на подобен форум.
„Доволни сме от представянето си. Разбира се, винаги можем да изискваме повече от себе си. Чувството да играеш пред родна публика е невероятно. Имаше напрежение, но сме много щастливи, че близките ни и приятелите ни са тук да ни подкрепят. Това ни даде сили да изиграем съчетанието си по много добър начин“, коментираха от Академик пред БНТ.
„Финландия и Русия са отбори от доста висока класа. Смятаме, че въпреки, че дебютираме тази година, ние също успяхме да се справим добре“, завършиха представителките на Академик.
