Гимнастичките на Академик: Чувството да играеш пред родна публика е невероятно

Момичетата от отбора на Академик изразиха задоволство от представянето си на световното първенство по естетическа групова гимнастика. Надпреварата се провежда в Самоков и може да бъде проследена пряко в ефира на БНТ 3.

За Академик това е дебют на подобен форум.

„Доволни сме от представянето си. Разбира се, винаги можем да изискваме повече от себе си. Чувството да играеш пред родна публика е невероятно. Имаше напрежение, но сме много щастливи, че близките ни и приятелите ни са тук да ни подкрепят. Това ни даде сили да изиграем съчетанието си по много добър начин“, коментираха от Академик пред БНТ.

„Финландия и Русия са отбори от доста висока класа. Смятаме, че въпреки, че дебютираме тази година, ние също успяхме да се справим добре“, завършиха представителките на Академик.

