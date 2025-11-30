НА ЖИВО: Финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика по БНТ 3

25 години след първото световно първенство по естетическа групова гимнастика България е домакин на най-големия форум в този спорт.

С участието на рекордните 30 държави, 40 отбора при девойките и 38 при жените.

Всички те се събират в Самоков, за да определят световните шампиони за 2025 година.

Българките имат богата история и отлична подготовка.

Ще ни зарадват ли със световни отличия в новото спортно бижу – зала "СамЕлион".

Гледайте финалите днес от 10:30 и от 12:30 ч.! На живо по БНТ 3!