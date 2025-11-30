НА ЖИВО: Финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика по БНТ 3

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гледайте битките за отличията днес! Финалите при девойките са от 10:30 ч., а при жените от 12:30.

Scroll left Scroll right
Слушай новината

25 години след първото световно първенство по естетическа групова гимнастика България е домакин на най-големия форум в този спорт.

С участието на рекордните 30 държави, 40 отбора при девойките и 38 при жените.

Всички те се събират в Самоков, за да определят световните шампиони за 2025 година.

Българките имат богата история и отлична подготовка.

Ще ни зарадват ли със световни отличия в новото спортно бижу – зала "СамЕлион".

Гледайте финалите днес от 10:30 и от 12:30 ч.! На живо по БНТ 3!

#Световно първенство по естетическа групова гимнастика в Самоков 2025 г.

Още от: Художествена гимнастика

Илиана Раева: Това преизбиране е блестящ атестат за труда и авторитета на Християна Тодорова
Илиана Раева: Това преизбиране е блестящ атестат за труда и авторитета на Християна Тодорова
Преизбраха Християна Тодорова като член на Техническия комитет по художествена гимнастика Преизбраха Християна Тодорова като член на Техническия комитет по художествена гимнастика
Чете се за: 02:20 мин.
Боряна Калейн: Мислих си, че изглеждам като големите момичета в залата Боряна Калейн: Мислих си, че изглеждам като големите момичета в залата
Чете се за: 03:07 мин.
Самоков беше домакин на Генералната асамблея на Международната федерация по естетическа групова гимнастика Самоков беше домакин на Генералната асамблея на Международната федерация по естетическа групова гимнастика
Чете се за: 01:37 мин.
БФХГ поздрави клуб "Художествена гимнастика - ЦСКА" за 70-ата му годишнина БФХГ поздрави клуб "Художествена гимнастика - ЦСКА" за 70-ата му годишнина
Чете се за: 01:40 мин.
Националните отбори по естетическа групова гимнастика направиха подиум тренировка преди световното Националните отбори по естетическа групова гимнастика направиха подиум тренировка преди световното
Чете се за: 01:22 мин.

