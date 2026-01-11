БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Невяна Владинова и Йоанна Ангелова присъстваха на десетото поредно издание на Джимоушън в Цюрих

Вицепрезидентът на Българската федерация по художествена гимнастика и председателят на Комисията по масов спорт и отговорник „Международни отношения“ към централата посетиха събитието.

невяна владинова гимнастичките добра форма готови началото сезона
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Швейцарската гимнастическа общност и швейцарската федерация по гимнастика организираха шоу по повод десетото поредно издание на Джимоушън - блестящо гала събитие, което на всеки две години превръща Цюрих в столица на гимнастиката за всички.

В събитието взеха участие някои от най-добрите швейцарски формации, а техните представяния, както и музикалните аранжименти към тях, бяха създадени специално за Джимоушън. Участваха над 550 спортисти от всички гимнастически дисциплини, които представиха страхотна програма пред 14 000 души.

По повод десетото издание на събитието организаторите подготвиха специална програма за VIP гостите от международната гимнастическа общност. България беше представена от Невяна Владинова, вицепрезидент на БФХГ и Йоанна Ангелова, председател на Комисията по масов спорт и отговорник „Международни отношения“ към БФХГ.

Сред официалните гости бяха Моринари Ватанабе, президент на Световната гимнастика (World Gymnastics), Роджерио Валерио, президент на Комитета по гимнастика за всички към Световната гимнастика, Моника Сискова и Лори Лазновски, членове на Комитета по гимнастика за всички, Лиза Уъртман, изпълнителен директор на Европейска гимнастика, както и представители на още национални федерации.

"БФХГ благодари на Джером Хюбшер за поканата и за предоставената възможност наши представители да бъдат част от това впечатляващо и вдъхновяващо събитие", написаха от федерацията във Фейсбук.

