ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за...
Чете се за: 03:35 мин.
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Правителството изтегля бюджета от НС
Чете се за: 00:40 мин.

30 сгради в Кюстендил ще бъдат обновени по проект за саниране

Репортер: Десислава Малинова
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Така броят им в града ще надхвърли 70

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
30 сгради от списъка с резерви в Кюстендил получават финансиране за енергийно обновяване.

Проектните предложения се финансират по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност" от програма "Развитие на регионите" 2021–2027.

С добавянето на сградите от резервния списък, броят на енергийно обновените сгради в Кюстендил ще надхвърли 70.

Повечето от 30-те сгради, които досега чакаха да бъдат одобрени, са с амортизирани и опасни фасади от десетилетия.

Огнян Атанасов, кмет на община Кюстендил:
"Зад мен може да видите една от тях, емблематична сграда на входа на Кюстендил в тежко състояние като цяло .Инструментът е през Териториалния план за справедлив преход и поканата, която беше за енергийна бедност. Ние от там имаме финансирани 13 блока. Сега се взе решение и 30-те ни резерви да бъдат финансирани".

Стойността на инвестицията надхвърля 35 млн. лв. – най-мащабният етап на енергийно обновяване, реализиран досега в община Кюстендил. Финансирането на сградите е 100 процента безвъзмездно, което означава пълно възстановяване на сумите за енергийни обследвания и паспорти на собствениците на сградите.

"Това е програмата, която обхваща най-много хора и сме изключително благодарни, че това нещо се случва, защото едва на територията на няколко общини в България ще имат възможност да се възползват от този инструмент".

На 14 декември се очаква Община Кюстендил да сключи споразумението с МРРБ, след което предстои обявяването на обществените поръчки, за да бъдат избрани и изпълнителите.

Строителните дейности трябва да започват пролетта на следващата година.

#Кюстендил #саниране

Правителството изтегля бюджета от НС
Правителството изтегля бюджета от НС
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Регионални
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се случи на вчерашния протест в София? Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се случи на вчерашния протест в София?
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
За 240 лева: Обраха бензиностанция в Банско, крадецът избяга
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Френски синдикати свикват национална стачка днес срещу бюджета за...
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Дипломатически совалки за мир: Зеленски е в Дъблин, Уиткоф пристига...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Отново пожар в старото военно училище във Велико Търново
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Product image
