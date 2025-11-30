30 сгради в Кюстендил ще бъдат обновени по проект за саниране

30 сгради от списъка с резерви в Кюстендил получават финансиране за енергийно обновяване.

Проектните предложения се финансират по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност" от програма "Развитие на регионите" 2021–2027.

С добавянето на сградите от резервния списък, броят на енергийно обновените сгради в Кюстендил ще надхвърли 70.

Повечето от 30-те сгради, които досега чакаха да бъдат одобрени, са с амортизирани и опасни фасади от десетилетия.

Огнян Атанасов, кмет на община Кюстендил:

"Зад мен може да видите една от тях, емблематична сграда на входа на Кюстендил в тежко състояние като цяло .Инструментът е през Териториалния план за справедлив преход и поканата, която беше за енергийна бедност. Ние от там имаме финансирани 13 блока. Сега се взе решение и 30-те ни резерви да бъдат финансирани".

Стойността на инвестицията надхвърля 35 млн. лв. – най-мащабният етап на енергийно обновяване, реализиран досега в община Кюстендил. Финансирането на сградите е 100 процента безвъзмездно, което означава пълно възстановяване на сумите за енергийни обследвания и паспорти на собствениците на сградите.

"Това е програмата, която обхваща най-много хора и сме изключително благодарни, че това нещо се случва, защото едва на територията на няколко общини в България ще имат възможност да се възползват от този инструмент".

На 14 декември се очаква Община Кюстендил да сключи споразумението с МРРБ, след което предстои обявяването на обществените поръчки, за да бъдат избрани и изпълнителите.

Строителните дейности трябва да започват пролетта на следващата година.