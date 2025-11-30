БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Валери Божинов: България е нещо велико, нека се подкрепяме и обичаме

Чете се за: 04:20 мин.
Спорт
Бившият футболен национал на България коментира представянето на Левски, Лудогорец, ЦСКА и националите.

Бившият футболен национал Валери Божинов е категоричен, че България е страна със страхотен потенциaл, както в спорта, така и извън него. Според него страната може да се радва на своите успехи, като за целта народът трябва да се обедини.

Бившият нападател на Левски вярва, че този сезон "сините" ще прекъснат хегемонията на Лудогорец в Първа лига.

"Кажи ми какъв ти е треньорът, за да ти кажа какъв ти е отборът. Надявам се г-н Веласкес да продължи тенденцията. Левски има потенциал и качество. Има сплотеност, колектив и единство. Всеки, който играе, прави разлика. Има синхрон между фазите и компактност. Отборът играе прекрасно. За пореден път феновете на Левски доказаха колко са велики", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Според него Лудогорец може да постигне големи успехи под ръководството на Пер-Матиас Хьогмо.

"Поздравявам Лудогорец за успеха срещу Селта Виго. Това, което правят в Европа е прекрасно. Надявам се догодина да има повече български отбори в тази фаза в Европа. Пожелавам успех на новия им треньор и да продължи напред в Европа. За титлата не мога да му пожелая успех, защото съм левскар. Отборът на Лудогорец има потенциал и качества. Колко по-силни са Левски, Лудогорец и ЦСКА, толкова по-добре", допълни Божинов.

Той отличи и успехите на Христо Янев начело на ЦСКА.

"Христо Янев докосна сърцето на червената общност от чисто психологическа гледна точка. Той изгради уважение, настроение и позитивизъм. Той е човек, който говори много езици, което много му помага. Млад треньор е, но с доста опит. Трябва да почнем да оценяваме българските таланти - футболисти и треньори. Трябва да ги съхраним, уважаваме, подкрепяме и ценим. Нека подкрепяме българското", добави Божинов.

Дългогодишният футболен национал апелира за търпение и подкрепа към Александър Димитров и неговите възпитаници.

"Г-н Димитров познава материята. Дълги години е в гарнитурите. Той знае всеки един футболист, минал през него. На този етап той е правилният човек. Всичко е в неговите ръце. Трябва да го подкрепяме, също като Янев, защото е български треньор. Нека оставим настрана момчетата. Няма как без напрежение. Нека оставим и Георги Иванов да работи. Нека бъдем позитивни, защото има потенциал. Нека бъдем единни и задружни", заяви Божинов.

В края на интервюто Валери Божинов не сдържа емоциите си и се просълзи, като пожела бързо възстановяване на Борислав Михайлов, който бе приет в болница след инсулт.

"Познавам г-н Михайлов от доста години. Човек, на когото съм се възхищавал. Това, което се случи с него е неприятно и тежко за цялата нация. Не го пожелавам на никого. Нека бъдем хора, защото това може да се случи на всеки. Пожелавам бързо възстановяване на г-н Михайлов, нека бъде сред нас. Нека бъдем едно цяло като нация. Апелът ми е да сме сплотени и задружни. България е нещо велико. Нека си пазим държавата и народа. Да бъдем един юмрук, да се пазим и да се подкрепяме. Искам да се води любов, а не война", завърши през сълзи Божинов.

