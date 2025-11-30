БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отпадъците като ресурс: Китайски завод за боклук от бъдещето

Тихомир Игнатов
Всичко от автора
Чете се за: 03:25 мин.
По света
В Китай създадоха „еко-завод“ за боклук с басейн, кафе и арт-галерия

Докато ние имаме проблеми с извозването на боклуци и почти не ги събираме разделно, хората в Китай направиха завод за боклук с плувен басейн, панорамно кафе и галерия за изкуство, произвеждащ електричество. "Екопарк Наншан" поставя нови стандарти в управлението на отпадъци и вече използва сметта като градски ресурс.

Инженерното съоръжение представя нова концепция за екология, дизайн и производство в големите мегаполиси.

Всеки ден в комплекса, който се намира само на няколко километра от оживените квартали на Наншан, се изсипват тонове боклук.

Заводът се превръща в един от символите на екологичната революция в Китай. В него са внедрени най-авангардните технологии. Инженерното съоръжение не просто решава проблема с отпадъците, но и ги превръща в източник на енергия.

"Тук се справяме с боклука, произведен в област Наншан. Това е енергийно екологично място."

"Процесът превръща боклука в различни полезни неща."

Боклукът се съхранява в херметически затворени бункери, а след това се изгаря в пещи при температура от над 850 градуса по Целзий. Генерираната топлина се използва за производство на пара, която задвижва турбини и произвежда електричество.

"Високата температура и високото налягане, генерирани от нагревателите за отпадъци, задвижват турбогенератора за производство на електричество. Преработката на вредните газове преминава през седем етапа, за да се постигнат най-високите екологични стандарти."

В екопарка няма неприятна миризма. Въздухът е чист, а дизайнът е съобразен с архитектурата в района.

"Коминът е във форма на лилия, образователният център е като мида, а лекционната зала наподобява перли."

Съоръжението не е просто инсталация за преработка на боклук, а стъпка напред към визията за градовете на бъдещето.

Това не е обикновено кафене. То се намира върху комина на съоръжение, което всеки ден преработва около 2 600 тона боклук.

Освен места за отдих с панорама, комплексът разполага и с обучителен център, както и арт-галерия, където стари отпадъци се превръщат в произведения на изкуството, показвайки, че рециклирането може да бъде красиво. Проектът има за цел да промени отношението към отпадъците, като ги представи като ресурс, учебна база и, не на последно място, обществен актив за големите градове.

"Предвиждаме изграждането на плувен басейн, който скоро ще бъде открит. Също така редовно организираме арт събития и насърчаваме изкуството."

За китайците това не е просто място, където се гори боклук. Проектът има за цел да промени отношението към отпадъците, като ги представи като ресурс, учебна база и не на последно място, обществен актив за големите градове.

