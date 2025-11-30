БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Националният отбор на България за жени е световен шампион...
Чете се за: 03:20 мин.
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част...
Чете се за: 02:00 мин.
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:32 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

Без договор от утре: Още три столични района остават без сметоизвозващи фирми

Осигурени са 11 камиона и допълнителна техника за почистването им

без договор три столични района остават без сметоизвозващи фирми
Слушай новината

От утре Столичната община поема временно сметосъбирането в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" със собствен ресурс. Осигурени са 11 камиона и допълнителна техника за почистването им. Мерките са заради изтичане на действащия договор с частния изпълнител и забавянето на новата обществена поръчка, чиято процедура е обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията. Така, след "Люлин" и "Красно село", районите, в които има проблем със сметоизвозването, вече стават пет.

Сравнително празните кофи за боклук в трите столични района "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев" днес с нищо не показваха, че от утре тук няма да има действаща фирма за сметоизвозване. Причината е, че единствената фирма, допусната до финалния етап на процедурата, се е отказала. Някой от жителите на районите не бяха чули за проблема:

„Аз нищо не съм чула и това звучи доста неприятно и неочаквано, и сега на фона на посолствата отсреща, ще се излагаме пред чужденците.“

„Май ще трябва да си изхвърляме боклука на съседната улица, което е вече в район "Дианабад". Защото те не са в групата на районите, на които им приключват договорите на първи декември.“

На извънреден брифинг кметът и заместничката му по екология увериха, че е мобилизиран целият наличен ресурс, включително техника на общинското предприятие, наети са машини, за да се гарантира чистотата в засегнатите квартали.

Васил Терзиев, кмет на София: „От утре започва временна организация на сметоизвозването в тези три района. Влиза столичното предприятие за третиране на отпадъци с ресурс от районите, за да може да се поеме дейността по сметоизвозването.“

Надежда Бобчева, зам.-кмет по екология в СО: „В момента разполагаме с пет собствени камиона, големи сметосъбиращи и шест малки, които ще използваме от утре. Извън това очакваме допълнителна техника другата седмица, с която да можем да получим нужния брой камиони. Позволете ми да не казвам откъде, тъй като това често пъти създава сериозни проблеми.“

Снимки: БТА

Техника от „Люлин“ и „Красно село“ няма да се пренасочва към трите района. За да не се трупат отпадъци около кофите, столичната община ще разположи и големи контейнери тип „гондола“ на ключови места в тях.

Кметът Терзиев отново призова столичани да изхвърлят отпадъците разделно, за да намалее обемът на общия боклук, и да не изхвърлят строителни материали в битовите контейнери. Той призова хората да сигнализират при препълнени кофи чрез наличните мобилни приложения и уебсайтове.

