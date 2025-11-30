Без договор от утре: Още три столични района остават без сметоизвозващи фирми

От утре Столичната община поема временно сметосъбирането в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" със собствен ресурс. Осигурени са 11 камиона и допълнителна техника за почистването им. Мерките са заради изтичане на действащия договор с частния изпълнител и забавянето на новата обществена поръчка, чиято процедура е обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията. Така, след "Люлин" и "Красно село", районите, в които има проблем със сметоизвозването, вече стават пет.

Сравнително празните кофи за боклук в трите столични района "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев" днес с нищо не показваха, че от утре тук няма да има действаща фирма за сметоизвозване. Причината е, че единствената фирма, допусната до финалния етап на процедурата, се е отказала. Някой от жителите на районите не бяха чули за проблема:

„Аз нищо не съм чула и това звучи доста неприятно и неочаквано, и сега на фона на посолствата отсреща, ще се излагаме пред чужденците.“ „Май ще трябва да си изхвърляме боклука на съседната улица, което е вече в район "Дианабад". Защото те не са в групата на районите, на които им приключват договорите на първи декември.“

На извънреден брифинг кметът и заместничката му по екология увериха, че е мобилизиран целият наличен ресурс, включително техника на общинското предприятие, наети са машини, за да се гарантира чистотата в засегнатите квартали.

Васил Терзиев, кмет на София: „От утре започва временна организация на сметоизвозването в тези три района. Влиза столичното предприятие за третиране на отпадъци с ресурс от районите, за да може да се поеме дейността по сметоизвозването.“ Надежда Бобчева, зам.-кмет по екология в СО: „В момента разполагаме с пет собствени камиона, големи сметосъбиращи и шест малки, които ще използваме от утре. Извън това очакваме допълнителна техника другата седмица, с която да можем да получим нужния брой камиони. Позволете ми да не казвам откъде, тъй като това често пъти създава сериозни проблеми.“

Снимки: БТА

Техника от „Люлин“ и „Красно село“ няма да се пренасочва към трите района. За да не се трупат отпадъци около кофите, столичната община ще разположи и големи контейнери тип „гондола“ на ключови места в тях.

Кметът Терзиев отново призова столичани да изхвърлят отпадъците разделно, за да намалее обемът на общия боклук, и да не изхвърлят строителни материали в битовите контейнери. Той призова хората да сигнализират при препълнени кофи чрез наличните мобилни приложения и уебсайтове.