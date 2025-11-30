София въвежда временна организация на сметосъбирането в три района от утре

От утре,1 декември, Столична община въвежда временна организация на сметосъбирането в районите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ , които са в Зона 3. Това обяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг за организацията за сметосъбиране в столицата.

Причината е изтичането на договора на Зона 3 с „Грийн Партнърс“ и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията.

Васил Терзиев – кмет на София: „От утре започва временна организация на сметоизвозването на тези 3 района. Влиза Столичното предприятие за третиране на отпадъците с ресурс от районите, за да може да се поеме дейността по сметоизвозването.“ „Да знаят хората, че се прави всичко, което е било в наши ръце, на база на натрупания опит в „Красно село“, от „Люлин“, за да сме по-подготвени“, увери кметът на София и благодари на всички, които са помогнали.

Целта е да се гарантира непрекъснатост на услугата и да не се допусне хаос с отпадъците в трите района, обясни още той.

Той обясни и каква е причината да не е подписан до момента договор:

Васил Терзиев – кмет на София: „Има интерес от определени фирми да успеят да спечелят поръчки на значително завишени цени, които излизат много извън прогнозните за цялата поръчка. Това е причината да не сме подписали договор до момента.“

Надежда Бобчева – зам.-кмет на София в направление „Зелена система, екология и земеползване“ обощи техниката с, която се разполага:

Надежда Бобчева – зам.-кмет на София в направление „Зелена система, екология и земеползване“: „В момента разполагаме с 5 собствени големи сметоизвозващи камиона и 6 малки, които ще използваме от утре.“ „Очакваме допълнителна техника през другата седмица, с която да можем да получим нужния брой камиони. Позволете ми да не казвам откъде, тъй като това много пъти създава сериозни проблеми, когато кажем, че някой ще ни предостави. Просто очакваме да повишим капацитета си с нови 6 камиона... Не мога да коментирам какъв е натискът, но е факт, че тези, които искат да ни помагат, биват подлагани на натиск.“

Техника от „Люлин“ и „Красно село“ няма да се пренасочва към тези три района, обясниха от СО.

Терзиев призова отново хората да изхврълят боклука разделно.