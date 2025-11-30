Писта Дракон бе домакин на последния кръг от националния шампионат по затворен маршут

Писта Дракон край Калояново бе домакин на последния кръг от националния шампионат по затворен маршут.

След като съботната тренировка се проведе при обилен дъжд, то неделното състезание бе при ясно и слънчево време. В най-масовия клас "Спорт" победител стана Александър Антов, следван от Иван Бакарджиев и Виктор Несторов.

В клас "Лада" Цветелин Велков успя да финишира пред Кирил Петров и Красимир Шукадаров.

Димитър Кондев стана шампион в клас "Туринг", след като финишира първи след битка с Динко Монев и Косю Йорданов, които се класираха съответно втори и трети.

В най-престижния и мощен клас победител и шампион стана Константин Маршавелов с Мицубиши Лансер Ево 10. Това е седма титла в този клас за Маршавелов. След него в класирането се наредиха Любомир Семерджиев и Филип Игов.