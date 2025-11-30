БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Националният отбор на България за жени е световен шампион...
Чете се за: 03:20 мин.
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част...
Чете се за: 02:00 мин.
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:32 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От хазартната спирала до новия живот: Историята на пловдивско семейство за болката, зависимостта и пътя към промяната

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Запази

Между 4 и 7 процента от хората в България имат хазартна зависимост

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Между 4 и 7 процента от хората в България имат хазартна зависимост. Ако за този проблем не се потърси помощ, често последствията са опустошителни. В следващите минути ще ви разкажем една история, която тръгва от спиралата на хазарта и стига до свободата да се превърнеш в нов човек. Тази трансформация съпреживява заедно със своя съпруг жена от Пловдив, която разказва за ужаса и спасението.

Преди 15 години мъжът ѝ се пристрастил към залаганията. Първо футболни срещи, после – в казино, а след това и онлайн игри.

„Започнаха да липсват пари, започна той да липсва от вкъщи и в мен се зародиха някакви съмнения. Той до последно отричаше и не осъзнаваше, че има проблем.“

Проблемът става кошмар, когато мъжът вече има многохиляден кредит, а петима съдия-изпълнители го търсят за просрочени задължения. Тогава инсценира грабеж на служебни пари. Уволняват го и го дават на съд.

„Сумата беше около 7000 лв., която прерастна в много повече със съдии и лихви, които той отказваше да плаща, очакваше аз да плащам всичко, защото аз бях свикнала така.“

На ръба на развода, раздялата също не помага. Въпреки съветите да го остави, тя се обръща към център за помощ на зависими.

„Едно от тези неща, които първо ни учат на групите, е спиране на плащането на всякакви кредити и да го оставиш той сам да носи последствията от тези кредити, които е взел.“

Дмитрий Карпов работи със зависими и техните близки по програма, създадена преди повече от три десетилетия. И казва, че резултати се постигат с усилия, време и промяна в поведението на всички.

Дмитрий Карпов: „Тя работи върху себе си, нейната промяна влияе на него и в крайна сметка стигаме до там, че зависим осъзнава – аз имам проблем и имам нужда от помощ. И тогава ние почваме да работим със зависимия и помагаме на него той да промени себе си.“

„От омраза всичко се обърна към любов, от това да го гоня, да го пренебрегвам, да го унижавам... да започна да казвам, че аз съм с него, аз го подкрепям, че го обичам, че той е моят човек“, обясни тя.

Мъжът ѝ устоял на изкушенията и поканите от игрални клубове да ги посети отново и да вземе допълнителен бонус залог. Помогнал и регистърът на НАП за хазартно уязвими лица.

„Той подаде молба. Някак си дойде наистина като забрана в живота му. И той оттогава не е стъпвал повече от две години и половина.“

Дмитрий Карпов: „В България казват: сложно, но възможно. Често ме питат може ли по-бързо да стане. Аз казвам – ако би имало начин по-бързо, аз съм първият, който би ви предложил този начин. Но промяна в начина на живот е минимум една година.“

А над 50 хиляди са подалите заявления за вписване в регистъра на НАП за уязвими лица.


#зависими от хазарт #хазарт

Последвайте ни

ТОП 24

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
3
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
Андреевден е!
4
Андреевден е!
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток от свободния пазар
5
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток...
Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика
6
Националният отбор на България за жени е световен шампион по...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Общество

Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите?
Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите?
Протест пред ЕК в София заради насилието над българи в Северна Македония Протест пред ЕК в София заради насилието над българи в Северна Македония
Чете се за: 03:07 мин.
"Нито един повече": Протест пред сградата на ЕК в София в защита на българите в РСМ "Нито един повече": Протест пред сградата на ЕК в София в защита на българите в РСМ
Чете се за: 00:35 мин.
Андреевден е! Андреевден е!
7325
Чете се за: 02:45 мин.
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток от свободния пазар Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток от свободния пазар
5991
Чете се за: 03:47 мин.
Как фалшив положителен тест за наркотици остави без работа и без шофьорска книжка мъж от Русе? Как фалшив положителен тест за наркотици остави без работа и без шофьорска книжка мъж от Русе?
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите? Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите?
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Отменено е частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Без договор от утре: Още три столични района остават без...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Мерки срещу туристическия наплив в Амстердам: Общината увеличава...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Картина на Рубенс, смятана за изгубена, е продадена за 2,3 милиона...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ