От хазартната спирала до новия живот: Историята на пловдивско семейство за болката, зависимостта и пътя към промяната

Между 4 и 7 процента от хората в България имат хазартна зависимост. Ако за този проблем не се потърси помощ, често последствията са опустошителни. В следващите минути ще ви разкажем една история, която тръгва от спиралата на хазарта и стига до свободата да се превърнеш в нов човек. Тази трансформация съпреживява заедно със своя съпруг жена от Пловдив, която разказва за ужаса и спасението.

Преди 15 години мъжът ѝ се пристрастил към залаганията. Първо футболни срещи, после – в казино, а след това и онлайн игри.

„Започнаха да липсват пари, започна той да липсва от вкъщи и в мен се зародиха някакви съмнения. Той до последно отричаше и не осъзнаваше, че има проблем.“

Проблемът става кошмар, когато мъжът вече има многохиляден кредит, а петима съдия-изпълнители го търсят за просрочени задължения. Тогава инсценира грабеж на служебни пари. Уволняват го и го дават на съд.

„Сумата беше около 7000 лв., която прерастна в много повече със съдии и лихви, които той отказваше да плаща, очакваше аз да плащам всичко, защото аз бях свикнала така.“

На ръба на развода, раздялата също не помага. Въпреки съветите да го остави, тя се обръща към център за помощ на зависими.

„Едно от тези неща, които първо ни учат на групите, е спиране на плащането на всякакви кредити и да го оставиш той сам да носи последствията от тези кредити, които е взел.“

Дмитрий Карпов работи със зависими и техните близки по програма, създадена преди повече от три десетилетия. И казва, че резултати се постигат с усилия, време и промяна в поведението на всички.

Дмитрий Карпов: „Тя работи върху себе си, нейната промяна влияе на него и в крайна сметка стигаме до там, че зависим осъзнава – аз имам проблем и имам нужда от помощ. И тогава ние почваме да работим със зависимия и помагаме на него той да промени себе си.“

„От омраза всичко се обърна към любов, от това да го гоня, да го пренебрегвам, да го унижавам... да започна да казвам, че аз съм с него, аз го подкрепям, че го обичам, че той е моят човек“, обясни тя.

Мъжът ѝ устоял на изкушенията и поканите от игрални клубове да ги посети отново и да вземе допълнителен бонус залог. Помогнал и регистърът на НАП за хазартно уязвими лица.

„Той подаде молба. Някак си дойде наистина като забрана в живота му. И той оттогава не е стъпвал повече от две години и половина.“ Дмитрий Карпов: „В България казват: сложно, но възможно. Често ме питат може ли по-бързо да стане. Аз казвам – ако би имало начин по-бързо, аз съм първият, който би ви предложил този начин. Но промяна в начина на живот е минимум една година.“

А над 50 хиляди са подалите заявления за вписване в регистъра на НАП за уязвими лица.





