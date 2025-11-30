БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запази
петър волгин
Слушай новината

Какви са политическите стъпки пред България, Европа и света - темите коментира в "Денят започва с Георги Любенов" евродепутатът Петър Волгин.

Фактът, че войната в Украйна приключва е безспорен и има две причини за това - положението на фронта, където Русия печели, но и по-важното - корупционният скандал. Това смята Петър Волгин. Допълни, че корупционният скандал е предизвикан от САЩ.

"Този корупционен скандал не е просто разкриване на поредната афера, а е директен знак от САЩ и Зеленски, че ако продължава да упорства и той може да си замине".

По думите му може би самият Зеленски има пряко участие във всичко това. Според него САЩ казват на Зеленски - "виж, ти беше дотук. Оттук насетне ние казваме какво да се прави".

"Ако ти продължаваш да пречиш на този мир - ще си отидеш и ти".

Според евродепутата основният грях на ЕС е, че през тези години на войната в Украйна, той не направи нищо, за да се постигне мир.

"Иначе ние си оставаме затворени в окопите и всеки казва "ти си глупак", "не, не, ти си глупак", а войната продължава".

По отношение на протестите и Бюджет 2026 Волгин заяви, че протестите са нещо естествено. Според него голяма част от хората, които са били на площада, са били там не толкова заради бюджета, а защото са против това управление.

"Защото това управление не е добро за България. Мисля, че тези протести ще продължат, но все повече се вижда, че това правителство е вредно за страната ни и то час по-скоро трябва да си отиде".

Според Волгин ПП-ДБ не искат правителството да падне, а искат да участват във властта и да управляват заедно с ГЕРБ и ДПС. Недоволството на хората, по думите му, е свързано и с това, че "правителството през последните години е лъгало, за да можем да бъдем "бутнати" в еврозоната". Сега виждаме резултата от тези "шашмалогии", според него.

Нормално е хората да са гневни и да искат властта да бъде сменена, смята Волгин.

Петър Волгин заяви, че, както в българския парламент, така и в този в ЕС има "същите социопати". Понякога ги наричал "сбирка на анонимните шизофреници".

"Как можеш да наречеш един човек, който в едно изказване вкарва две тези. Едната е, че трябва да се въоръжаваме, защото Русия като приключи с Украйна ще ни нападне. А другото изречение е, че тази Русия е толкова заспала, че армията им четири години не може да превземе едно село. Абсолютни нещастници са тези руснаци. Не може и двете тези в едно изречение".

Вижте целия разговор тук

#Петър Волгин

Последвайте ни

ТОП 24

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
3
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
4
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
Андреевден е!
5
Андреевден е!
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан
6
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния...

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
3
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
5
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
6
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...

Още от: Политика

Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той - "ще ми пипнете ли ушичките"
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той - "ще ми пипнете ли ушичките"
Михал Камбарев, ПП: Бюджетът трябва да бъде оттеглен, само с поправки няма да стане Михал Камбарев, ПП: Бюджетът трябва да бъде оттеглен, само с поправки няма да стане
Чете се за: 00:55 мин.
Петър Петров: "Възраждане" ще подкрепи нови антиправителствени протести Петър Петров: "Възраждане" ще подкрепи нови антиправителствени протести
Чете се за: 00:35 мин.
Пеевски пак се закани: Атака в съда, ако КЕВР не спре поскъпването на водата Пеевски пак се закани: Атака в съда, ако КЕВР не спре поскъпването на водата
Чете се за: 02:12 мин.
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?! Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
5710
Чете се за: 03:25 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Андреевден е!
Андреевден е!
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Студено утро с температури между 1° и 6°, в Западна България до минус 2° Студено утро с температури между 1° и 6°, в Западна България до минус 2°
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Все по-близо до мира? Украинската делегация пристига в САЩ Все по-близо до мира? Украинската делегация пристига в САЩ
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Кучешки парад за Коледа в Лондон (СНИМКИ) Кучешки парад за Коледа в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
По света
"Колониална заплаха": Венецуела осъди Тръмп за...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Акция по залесяване в град Българово
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Коледният дух завладя и Пловдив
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Четирима убити при стрелба в Северна Калифорния
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ