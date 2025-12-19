БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Делян Добрев: Вторият бюджет щеше да увеличи доходите без вдигане на данъците

Чете се за: 04:17 мин.
У нас
делян добрев
Първият вариант на бюджета беше неуспешен и нямаше как да стигне до приемане, но вторият вариант предлагаше увеличение на доходите без данъчно облагане. Това коментира в предаването „Панорама“ Делян Добрев от ГЕРБ, който е и председател на бюджетната комисия в НС. Той обясни защо първият вариант на бюджета е бил неуспешен:

„Последният месец имаше цял набор от бюджети, които гласувахме и връщахме. Първият вариант беше най-неуспешният – отразяваше амбицията на коалицията да вдига доходите и да има много голяма инвестиционна програма, повече от възможностите на системата. След като партиите си дадоха желанията, Министерството на финансите ги остойности и каза: за да се съберем в 3% дефицит, трябва да вдигаме данъците.“

Той уточни кои данъци са били определени като най-подходящи за увеличаване:

„Счете се, че най-безболезнено е вдигането на данък дивидент и съответно осигуровките, което е предложение на МВФ. Единственото хубаво нещо на първия бюджет е, че следващият ще бъде по-хубав, без да знам, че този въобще няма да стигне до приемането му.“

По думите на Добрев, вторият вариант на бюджет е бил по-балансиран:

„Вторият бюджет нямаше вдигане на данъците, имаше свита капиталова програма, но запазваше щедрата политика за доходите и социалните разходи.“

Той коментира и причината за приемането на две отделни точки в един и същ ден – удължителен закон и Закон за бюджета за 2026 г.:

„Видя се, че бяхме готови да приемем втория вариант на закона, в който нямаше увеличение на данъците, но в същото време имаше значително увеличение на доходите. Разликата с удължителния закон с последния вариант на бюджет имаше 10%, в някои случаи дори 15% увеличение на доходите, докато в този няма. Има една запетая и един текст, който казва, че заплатите ще се индексират с инфлацията, но това противоречи. Има двусмислие.“

Добрев коментира и че след оставката на правителството ситуацията с бюджета е усложнена след оставката на кабинета.

„Защото когато няма правителство, бюджетът трябва да се приеме от някакво мнозинство в парламента. Очевидно сега няма мнозинство. Затова трябваше да се намери мнозинство за някакъв бюджет. За нас най-добрият вариант беше да се приеме вторият вариант, в който имаше увеличение на доходите.“

Делян Добрев коментира и дали има реални рискове при падането на кабинета и влизането в еврозоната Добрев.

„За мен няма рискове. Удължителният закон е приет. Единствената лоша новина е за хората, които няма да получат увеличение на заплатите между 10% и 15%. Вероятно ще получат 3,5% – колкото е хармонизираният индекс на инфлацията.“

По отношение на бъдещата политика на ГЕРБ и отношенията с „ДПС – Ново начало“ Добрев каза, че трябва първо да се видят резултатите от изборите.

„Не знам защо говорите само за ГЕРБ и сглобката беше подкрепена от Пеевски В почти всеки кабинет през последните 20–30 години имаше подкрепа от ДПС.“

Според него на следващите избори ако няма нов играч, до голяма степен резултатът от вота ще е същият.

„Пак ще сме 6–7-8 партии и ще е почти невъзможно да се състави стабилно правителство. Опасявам се, че изборите, които вървят в края на март, няма да са последните – можем да влезем в спирала от избори след избори.“

