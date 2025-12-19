БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за...
Чете се за: 01:02 мин.
Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Чете се за: 03:17 мин.
Столичната община въвежда зелен билет за градския...
Чете се за: 00:42 мин.
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на...
Чете се за: 01:30 мин.
Президентът пред "Величие": Необходими са...
Чете се за: 04:20 мин.
Президентът връчва първия мандат за ново правителство...
Чете се за: 00:52 мин.

Цвета Рангелова: Оставката на правителството е победа на гражданите

Чете се за: 02:35 мин.
Политика
цвета рангелова оставката правителството победа гражданите
Оставката на правителството е победа на гражданите. Това коментира в предаването „Панорама“ Цвета Рангелова от "Възраждане".

Тя коментира падането на кабинета и протестите в страната, които доведоха до оставката на правителството.

„Българските граждани - те са тези, които направиха нещо, което не е чувано за съвременната ни история – протестиращи хора не само в София, но и във всички по-големи градове на страната. Това е енергия, която не бива да се губи“, каза Рангелова.

Според нея основните мотиви на протестиращите били липсата на балансиран бюджет и опасенията около присъединяването към еврозоната:

„Хората, за първи път, под заплахата на очакващата зима и липсата на адекватен бюджет, влязоха на улицата. Победата е на българските граждани. Надявам се тази енергия да не се загуби, а да се прехвърли във висока избирателна активност, защото сам по себе си протестът, макар и успешен, ако няма участие в избори, ще доведе отново до излизане на хората на улицата.“

По темата за еврозоната Рангелова посочи, че „Възраждане“ няма да се откаже от опитите си да отложи или дерогира присъединяването на България:

„Докато имаме възможности и лостове, няма да спрем да доведем тази битка до край. Тази битка е водена от 2018 година, направили сме множество подписки за референдум, сезирали сме Конституционния съд и съда в Люксембург за отмяна на присъединяването ни към еврозоната.“

Рангелова също коментира срещата с Урсула фон дер Лайен, на която от "Възраждане" искат да проведат, за да представят своите аргументи срещу присъединяването на България към еврозоната.

„Не очакваме Урсула фон дер Лайен да каже „да“, но няма да спрем да опитваме, докато доведем битката докрай“, каза тя.

Рангелова коментира и евентуални съюзници и противници при следващ парламент.

„Все още не сме в предизборна кампания и не са ясни всички играчи на политическия терен. Сигурно никога не бихме управлявали с ГЕРБ и ДПС. Възраждане е единствената опозиционна партия с последователни позиции през годините.“

#Цвета Рангелова

