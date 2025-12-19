БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за...
Чете се за: 01:02 мин.
Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Чете се за: 03:17 мин.
Столичната община въвежда зелен билет за градския...
Чете се за: 00:42 мин.
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на...
Чете се за: 01:30 мин.
Президентът пред "Величие": Необходими са...
Чете се за: 04:20 мин.
Президентът връчва първия мандат за ново правителство...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Божидар Божанов: Протестът е инструмент на гражданите да се противопоставят на безобразията

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази
божидар божанов
Слушай новината

Протестната енергия в България не намалява, а се трансформира в устойчива гражданска съпротива. Това заяви председателят на "Да, България", представител на "Демократична България" и депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов в "Панорама".

"Протестът е системният инструмент на гражданите да се противопоставят на безобразията. Няма голямо значение дали са 150 000, 100 000 или няколкостотин души – гражданската енергия е налице и вече се превръща в съпротива", подчерта Божанов.

Относно исканията на протестиращите за отнемане на охраната и кабинета на Делян Пеевски, Божанов заяви, че това не са дребни цели. Те са символно важни, смята Божанов.

"Голямата цел е демонтирането на модела и премахване на завладяването на държавата. Охраната и кабинетът са символи на властта и тяхното отстъпление е символно много важно", заяви той и уточни: "Отстъплението от тях също е важно, защото то освобождава хората по-надолу по веригата да мислят малко по-свободно".

По думите му крайната цел на протестите е "демонтирането на модела и премахването на завладяването на държавата", а не персонални атаки. Божанов отхвърли твърденията, че политическите партии "водят площада", като заяви, че те чуват гражданите.

"Организацията е наша, но посланията идват от хората".

В контекста на предстоящите избори по темата за бъдещи коалиции Божанов заяви, че "Демократична България" не избягва въпросите, но настоява за ясен мандат от избирателите.

"Призоваваме гражданите да ни дадат такова мнозинство, че да не се налага да правим компромиси", посочи той.

Божанов посочи още, че промени в изборните правила са необходими.

"Най-чистите избори в България бяха при изцяло машинно гласуване", каза той.

#ПП-ДБ #Божидар Божанов

Последвайте ни

ТОП 24

Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
1
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
2
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Консултациите при президента приключват с разговори с "Величие"
3
Консултациите при президента приключват с разговори с...
Бойко Борисов: Дойдат ли избори, веднага започват приказките за Избирателен кодекс, машини и измами
4
Бойко Борисов: Дойдат ли избори, веднага започват приказките за...
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на Митко от Цалапица
5
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на Митко от...
Президентът връчва първия мандат за ново правителство след Нова година
6
Президентът връчва първия мандат за ново правителство след Нова година

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
4
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
5
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Политика

Цвета Рангелова: Оставката на правителството е победа на гражданите
Цвета Рангелова: Оставката на правителството е победа на гражданите
Делян Добрев: Вторият бюджет щеше да увеличи доходите без вдигане на данъците Делян Добрев: Вторият бюджет щеше да увеличи доходите без вдигане на данъците
Чете се за: 04:17 мин.
Илияна Йотова: Промените в Конституцията може да доведат до блокаж в страната Илияна Йотова: Промените в Конституцията може да доведат до блокаж в страната
Чете се за: 01:10 мин.
Скандал в парламента: Трябва ли НСО да охранява депутати? Скандал в парламента: Трябва ли НСО да охранява депутати?
Чете се за: 02:07 мин.
Приключиха консултациите при президента, връчва проучвателен мандат след Нова година Приключиха консултациите при президента, връчва проучвателен мандат след Нова година
Чете се за: 03:02 мин.
"БСП - Обединена левица" се обяви за промени в Конституцията за избор на сужебно правителство "БСП - Обединена левица" се обяви за промени в Конституцията за избор на сужебно правителство
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Приключиха консултациите при президента, връчва проучвателен мандат след Нова година Приключиха консултациите при президента, връчва проучвателен мандат след Нова година
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за плащане на паркинги Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за плащане на паркинги
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Путин: Топката е в полето на Украйна и Запада Путин: Топката е в полето на Украйна и Запада
Чете се за: 02:37 мин.
Русия
ЕС с финансова подкрепа за Украйна: Киев ще получи заем от 90 млрд....
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Множество порнографски материали с деца иззети при разследването за...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на Митко от...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Една от най-големите котви от XIX век открита в залива на Царево
Чете се за: 03:45 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ