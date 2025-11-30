Николай Денков: Бюджетът не може да се преправи между другото

Бюджетът не може да се преправи между другото. Това обясни в „Интервюто“ акад. Николай Денков. Бившият премиер и настоящ заместник-председател на „Продължаваме Промяната“ коментира протестите и напрежението около държавния бюджет.

Според Денков случилото се е възмутило гражданите:

„Те ядосаха хората, защото отново излъгаха. Излезе Борисов, каза: "Ние изтегляме бюджета, защото очевидно трябва да се преработи’, след което едно кратко посещение на вицепремиера при Пеевски доведе до това, че ни обясниха, че няма нужда да се изтегля бюджета – ние ще го оправим така, между другото", обясни Денков.

По думите му настоящият проектобюджет не подлежи на корекции в пленарната зала:

„Бюджетът не може да се преправи "между другото". Ако тръгнем да поправяме такъв бюджет в пленарна зала, не само че няма да стигнат дни, но и никой няма да знае какво прави“, подчерта Денков.

Според него единственият работещ подход е документът да бъде изтеглен от парламента и изцяло преработен:

„Ако всичко е подредено, бюджетите се приемат за един ден – сутрин до пет часа, цял ден, цяла нощ. Но за да се случи това, бюджетът трябва първо да бъде изтеглен и подготвен както трябва.“ „Ако се изтегли бюджетът и се подреди всичко, това може да се направи. Да се опитаме да го преправим между другото е невъзможно.“

Той подчерта, че не само обемът на бюджета е важен.

„Като всеки бюджет е пълен с десетки хиляди числа и когато пипнете едно число, на едно място, се променят стотици хиляди числа на други места. Това не може да стане в пленарна зала. Този процес трябва да се рестартира. Имаме време до Нова година, ако трябва ще работим между Коледа и Нова година, но трябва да имаме нормален бюджет, в който да знаем, че всичко, което е гласувано в него, е съгласувано помежду си и съответства, на това което очакват бизнеса и хората“, заяви Денков.

Според него идеята бюджетът да се преправи между другото е все едно една сграда да е построена на криво и всеки момент да може да падне и да се пребоядиса и да се каже, че всичко е наред.

Той подчерта, че настоява да се рестартира процесът по отношение на това какви са разходите, защото според тях те са много „раздути“.

„С изпращане на едни средства в Българската банка за развитие, в Българския енергиен холдинг, с вземането на един заем, който отново е над 20 милиарда лева този път, и със заложени приходи, които са нереалистични. Отново се залага 20% повишение на приходите от данък добавена стойност. Това няма как да стане. Така че отново имаме един бюджет, който е неправилно построен, както и през 2025 година, и който не може да бъде изпълнен по този начин. И на всичко отгоре той бърка бюджета на всяко едно семейство.“

По думите му всички социални разходи, които са заложени, са в рамките на 2 милиарда евро, а е заложено увеличение с 8 милиарда.

„Големият въпрос е къде отиват тези допълнителни 6 милиарда евро“, попита той.

Той коментира и препоръките на МВФ, като подчерта, че те не настояват за повишаване на осигуровките.

„Не, те казват друго — че България трябва да премине към прогресивно облагане. И го казват от 20 години“, заяви той, припомняйки, че страната е запазила плоския данък, а сивата икономика е намаляла според официални данни.

По думите му предложеният бюджет ще увеличи сивия сектор.

„Ще вземете от тези, които работят и декларират доходи, и ще стимулирате тези, които ги крият“, предупреди той.

Той отхвърли и обвиненията към Асен Василев:„Асен Василев никога не е правил бюджет, който да увеличава дълга спрямо БВП. Заварихме го на 24%, сега е под 23%. Никога не е предлагал и разходи над 40% от БВП.“

Според него настоящият проектобюджет, който предвижда разходи от 45% от БВП, е неоправдан:

„Тези 5% разлика са над 10 милиарда лева. Няма как да ги наместите.“

Той подчерта, че не е против инвестициите в отбраната, но настоява разходите да бъдат напълно прозрачни. По думите му това не оправдава планираните нови 20 милиарда лева дълг, още повече че част от средствата са за покриване на стари задължения.

Той подчерта, че не трябва да се увеличават данъците и осигуровките, а да се махнат излишните разходи, които са в около 10 милиарда.