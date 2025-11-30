САЩ са предложили на Николас Мадуро да замине за Русия или за друга държава

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от БНТ , Източник: БТА
Изявленията на сенатора Маркуейн Мълин идват на фона на военно напрежение и обвинения за трафик на наркотици

кризата венецуела николас мадуро отказва подаде оставка
Слушай новината

Съединените щати са предложили на президента Николас Мадуро „да замине за Русия“ или за друга държава, заяви днес в интервю за Си Ен Ен американският сенатор Маркуейн Мълин.

„Между другото ние дадохме на Мадуро възможност да си тръгне“, увери сенаторът републиканец от Оклахома. „Казахме му, че може да замине за Русия или да отиде в друга страна“, добави той.

Тези изявления идват в момент на много голямо напрежение между Съединените щати и Венецуела, отбеляза АФП. Американският президент Доналд Тръмп разпореди разполагането на въоръжени сили в Карибско море и предупреди вчера, че смята въздушното пространство на Венецуела за „напълно затворено“, след като изпрати в района най-големия самолетоносач в света.

Републиканецът милиардер оправдава тези операции с обвинения, че Каракас стои зад трафика на наркотици, който залива пазара в Съединените щати. Николас Мадуро отхвърля обвиненията и твърди, че Вашингтон използва предлог, за да го свали от власт, да предизвика смяна на режима във Венецуела и да се добере до петролния ѝ резерв. Вчера неговото правителство разпореди военни учения по венецуелското крайбрежие.

На власт от 2013 г., президентът социалист е политически наследник на Уго Чавес – фигура на радикалната латиноамериканска левица. Той бе преизбран през 2024 г. след спорни избори, белязани от безредици и арести. „Самият венецуелски народ също се изказа и заяви, че иска нов лидер и да възстанови Венецуела като държава“, продължи Мълин в ефира на Си Ен Ен.

Вчера друг сенатор от Републиканската партия, Линдзи Греъм, също говори открито за смяна на режима във Венецуела. „Вече повече от десетилетие Мадуро контролира наркодържава, която трови Америка“, заяви той в „Екс“, наричайки венецуелския президент „нелегитимен лидер“.

#САЩ #Николас Мадуро

