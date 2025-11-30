БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа след близо 5 месеца арест

"Нямам търпение да съм отново сред вас", написа той в социалните мрежи

Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа след близо 5 месеца арест
Кметът на Варна Благомир Коцев се връща утре на работа в Община Варна, след като беше близо 5 месеца в ареста. В социалните мрежи той сподели вълнението си от това и каза, че ще отиде пеша.

"В утрешния ден за пръв път от 8 юли ще имам възможността да бъда на работното си място. Ще отида до него сам и пеша в 8:30 сутринта, както винаги съм го правил.

В цялата страна утре вечер се организират протести срещу бюджета. Такъв ще има и във Варна, а преди минути разбрах, че той ще премине и в шествие до Общината, след като започне официално от 18 часа пред Областна администрация.

Първият ми работен ден се очаква да е дълъг, така че с радост ще посрещна варненци на стълбите на Община Варна около 19 часа.

Нямам търпение да съм отново сред вас!", написа той в социалните мрежи.

