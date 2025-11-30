БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Националният отбор на България за жени е световен шампион...
Чете се за: 03:20 мин.
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част...
Чете се за: 02:00 мин.
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:32 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ограничаването на социални медии за седмица подобрява менталното здраве, показва проучване

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Запази

Учени са проследили 295 млади хора на възраст между 18 и 24 години, които се съгласили да ограничат използването на социални медии за седем дни

фейсбук години социалните мрежи промениха живота
Снимка: Pixabay
Слушай новината

За много млади хора социалните медии са мястото, където преминава животът им – приятелства, новини, стрес, всичко се развива на един екран, пише ЮПИ. Ново проучване показва, че ограничаването на използването на социалните медии дори за седмица може да помогне за облекчаване на тревожността, депресията и проблемите със съня.

Учени са проследили 295 млади хора на възраст между 18 и 24 години, които се съгласили да ограничат използването на социални медии за седем дни. На всеки участник били платени 150 щатски долара, за да участва в проучването. За целта младите хора намалили времето, прекарано пред екраните в социалните платформи от около два часа до 30 минути дневно.

След приключването на седмицата, участниците попълнили анкета за психическото си здраве. Учените установили, че средно симптомите на тревожност са намалели с 16,1%, на депресия- с 24, 8%, а на безсъние били 14,5% по-малко.

Проучването, публикувано в JAMA Network Open, показало най-значимо подобрение при хората, които имали по-сериозни симптоми на депресия.

Участниците обаче не съобщили за промени в чувството за самота.

Съавторът на изследването д-р Джон Торос, доцент по психиатрия в Харвардското училище по медицина в Бостън, каза за „Ню Йорк таймс“, че отказването от социалните медии не трябва „да бъде на първа линия или единствена форма на помощ“.

„Ако се борите със състояние, свързано с менталното здраве и вече се лекувате, вероятно си струва да експериментирате и да видите дали намаляването на социалните медии ще ви помогне да се чувствате по-добре“, казва той.

Той предупреди, че резултатите не са гарантирани за всички. Някои участници са се почувствали много по-добре, докато други са забелязали само малка промяна.

„Средните резултати са окуражаващи, но те определено не показват пълната картина, тъй като разликите бяха огромни“, добави той.

Една от причините е, че изследването не е било на случаен принцип. Вместо това, хората доброволно са се съгласили да участват, което означава, че те вече са изпитвали подобрения преди проучването.

„Субектите са знаели как се очаква да се държат и вероятно просто са променили отговорите си съответно това“, казва за „Ню Йорк таймс“ Кристофър Фергюсън, професор по психология в Стетсънския университет в Деланд, щата Флорида, който не е участвал в проучването.

Други експерти обаче са на мнение, че резултатите добавят полезна информация към продължаващата дискусия за социалните медии и психическото здраве.

#социални мрежи #проучване

Последвайте ни

ТОП 24

Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
1
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Андреевден е!
2
Андреевден е!
Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика
3
Националният отбор на България за жени е световен шампион по...
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"
4
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той - "ще ми пипнете ли ушичките"
5
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той -...
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от пенсионерите никога не са и докосвали евро
6
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Образование

Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите?
Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите?
Предлагат основното образование да завършва в 8-и, а не в 7-и клас Предлагат основното образование да завършва в 8-и, а не в 7-и клас
Чете се за: 03:55 мин.
Меморандум за сътрудничество подписаха СУ "Св. Климент Охридски" и Токийският университет Меморандум за сътрудничество подписаха СУ "Св. Климент Охридски" и Токийският университет
Чете се за: 01:27 мин.
Спор за училищните дворове - да останат заключени или да са отворени извън учебно време? Спор за училищните дворове - да останат заключени или да са отворени извън учебно време?
Чете се за: 06:37 мин.
Софийският университет чества деня на св. Климент Охридски Софийският университет чества деня на св. Климент Охридски
Чете се за: 00:37 мин.
Американската икона Еди Мърфи с награда за цялостни постижения Американската икона Еди Мърфи с награда за цялостни постижения
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Николай Денков: Бюджетът не може да се преправи между другото Николай Денков: Бюджетът не може да се преправи между другото
Чете се за: 08:40 мин.
У нас
Американската армия нанесе удари по цели на "Ислямска държава" Американската армия нанесе удари по цели на "Ислямска държава"
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа след близо 5 месеца арест Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа след близо 5 месеца арест
Чете се за: 01:10 мин.
Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Отпадъците като ресурс: Китайски завод за боклук от бъдещето
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Без договор от утре: Още три столични района остават без...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ