Отиде си Кирил Кадийски

Кирил Кадийски си е отишъл. От неговите преводи започнах да опознавам френската поезия. Беше остър камък, но винаги директен и неприкрит. Почивай в мир, Кириле. Toва написа в социалната мрежа Фейсбук Светлозар Желев.

Нека почетем един негов превод на Жак Превер.

"Ако някога един човек сред хората се е надигнал

ако някога един човек сред хората се е понесъл за да стане мой приятел

много чист човек роден да ме изпита

доста луд човек без чувства вече за да може да ме разбере

като мен човек от моя корен

но загърбил несполуките страха презрял

който може през годините напред да гледа

и от моя зъл сарказъм надали ще се уплаши

няма моята ненавист да го стресне

може би без капка ужас

може би ще го позная някой ден преди да се е залюлял в нощта"