ЗАПАЗЕНИ

"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт

Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Правим всичко възможно, никой не може да даде прогноза, заяви д-р Христо Пседерски, детски реаниматор в "Пирогов"

Снимка: БГНЕС
"На 4-годишния Мартин са направени изследвания, направен е скенер, на който се потвърждава, че водещата причина е тежка черепно-мозъчна травма. Детето е в кома - има движения на крайници без да има словесен контакт. Неконтактен е, не издава звуци, на спонтанно дишане е. Правим всичко възможно, никой не може да даде прогноза какво ще бъде по-нататъшното развитие на болестта", заяви д-р Христо Пседерски, детски реаниматор в "Пирогов".

По думите му предстои да бъдат направени още изследвания на детето.

Д-р Христо Пседерски беше категоричен, че вчерашното транспортиране с хеликоптер не е имало никакво отражение на състоянието на Мартин.

"Детето е на собствено дишане в момента. Чакаме да имаме словесен контакт, изпълняване на нареждания, засега няма такова нещо. Никой не може да каже колко дълъг ще е процесът на възстановяване, следваме алгоритъм и план, засега консервативно лечение, хирургия няма да има", каза още д-р Христо Пседерски.

Детето беше ударено от АТВ заедно с 35-годишната му майка Христина в Слънчев бряг в средата на месеца. Младата жена е в мозъчна смърт.

