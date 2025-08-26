БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Строителството на "Хемус": Регионалният министър инспектира магистралата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази

Трасето е с дължина близо 16 км и се намира между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци"

Хемус - строеж
Снимка: МРРБ
Слушай новината

Регионалният министър Иван Иванов ще направи инспекция на строителството на първия участък от АМ "Хемус".

Трасето е с дължина близо 16 км и се намира между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци".

Очаква се движението по новия участък да бъде пуснато след приключване на основния ремонт на третокласния път Дерманци - Плевен. Това трябва да стане до края на месеца.

Окончателният срок за завършване на първия лот беше отлаган няколко пъти досега.

Първоначално се планираше да е готов до края на 2024 г.

След това срокът се промени за началото на 2025 г., а през юни стана ясно, че отсечката няма да е готова и до края на юли месец тази година.

#инспектиране # АМ "Хемус" #регионален министър #Иван Иванов #ремонт

Последвайте ни

ТОП 24

Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
1
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг,...
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
2
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
3
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на...
Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково
4
Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково
Детска игра с огън е причината за големия пожар край Сливен
5
Детска игра с огън е причината за големия пожар край Сливен
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тийнейджъри в капана на руските тайни служби
6
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тийнейджъри в капана на...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
4
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Регионални

"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
Водната криза в Плевен: Започна ремонт на ключови водопроводи в областта Водната криза в Плевен: Започна ремонт на ключови водопроводи в областта
Чете се за: 00:57 мин.
След смъртта на 21-годишната родилка: Прокуратурата търси съдействие от "Медицински надзор" След смъртта на 21-годишната родилка: Прокуратурата търси съдействие от "Медицински надзор"
Чете се за: 00:50 мин.
Продължава борбата за живота на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг Продължава борбата за живота на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 01:15 мин.
БАБХ и ЕК обмениха експертни становища за ограничаване на шарката по животните БАБХ и ЕК обмениха експертни становища за ограничаване на шарката по животните
Чете се за: 02:00 мин.
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
6142
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Продължава борбата за живота на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг Продължава борбата за живота на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След смъртта на 21-годишната родилка: Прокуратурата търси съдействие от "Медицински надзор" След смъртта на 21-годишната родилка: Прокуратурата търси съдействие от "Медицински надзор"
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Водната криза в Плевен: Започна ремонт на ключови водопроводи в областта Водната криза в Плевен: Започна ремонт на ключови водопроводи в областта
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Необичайно ниски сутрешни температури във вторник
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Строителството на "Хемус": Регионалният министър...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Тръмп срещу Федералния резерв - отстрани член на Управителния съвет
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Да загинеш в ефир: Петима журналисти са сред жертвите на израелски...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ