Строителството на "Хемус": Регионалният министър инспектира магистралата

Регионалният министър Иван Иванов ще направи инспекция на строителството на първия участък от АМ "Хемус".

Трасето е с дължина близо 16 км и се намира между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци".

Очаква се движението по новия участък да бъде пуснато след приключване на основния ремонт на третокласния път Дерманци - Плевен. Това трябва да стане до края на месеца.

Окончателният срок за завършване на първия лот беше отлаган няколко пъти досега.

Първоначално се планираше да е готов до края на 2024 г.

След това срокът се промени за началото на 2025 г., а през юни стана ясно, че отсечката няма да е готова и до края на юли месец тази година.