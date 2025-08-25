Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си

Мечка нападна човек в гората над девинското село Лясково. Тя е била с малко мече. 45-годишният Димитър Кибарев се е отървал с леко нараняване на ръката. Спасило го кучето му Бос.

Димитър Кибарев излязъл в събота да разходи двете си ловни кучета в гората на около километър от Лясково. Внезапно чул подозрителен шум.

Димитър Кибарев – пострадал: „Поглеждам и виждам малкото как се катери по бора. И в същия момент, когато се обърнах, майката вече ме напада. Голямото куче, както го водех на повода, направо скочи към мечката и се сборичкаха двете надолу. За секунди майката се върна пак към мене, скочи върху мене, обаче кучето не се отказа – дойде и пак я захапа, и така ме спаси.“

Димитър има рана на ръката от зъбите на мечката, а кучето Бос останало невредимо. Ловецът си обяснява агресията с присъствието на малкото мече.

Димитър Кибарев – пострадал: „Заради малкото. Тя като има малки, тогава напада, щото пази малкото.“

Това не е първата среща на Димо с мечки.

Димитър Кибарев – пострадал: „Виждал съм поне шест-седем мечки. Първият път, когато станах ловец, една ме нападна с две малки и ме накара да скоча от един камък, за да мога да се спася.“

И други ловци от селото са срещали често мечки. Фотокапаните на ловната дружинка са ги заснели, когато посещават хранилките за диви прасета. Според местните хора популацията на кафява мечка е нараснала много и това ги притеснява.

Асен Диев – кмет на с. Лясково: „Притеснение до такава гледна точка, че е за първи път това нападение и не се знае след това какво може да стане – да не слезе някоя мечка и в самото село, не само в гората.“ Красимир Пенчев – жител на с. Лясково: „Шурей ми има ниви нагоре и го е страх да ходи вече сам.“

Димитър Кибарев обаче не се е отказал да ходи в гората. Подготвя се за ловния сезон. От екоинспекцията в Смолян съобщиха, че вече са поставили фотокапани на мястото на нападението, за да следят поведението на мечката.