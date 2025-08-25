БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Толкова струва животът на едно дете":...
Чете се за: 01:52 мин.
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 00:52 мин.
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам...
Чете се за: 03:40 мин.
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази

Това не е първата среща на Димитър Кибарев с мечка

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Мечка нападна човек в гората над девинското село Лясково. Тя е била с малко мече. 45-годишният Димитър Кибарев се е отървал с леко нараняване на ръката. Спасило го кучето му Бос.

Димитър Кибарев излязъл в събота да разходи двете си ловни кучета в гората на около километър от Лясково. Внезапно чул подозрителен шум.

Димитър Кибарев – пострадал: „Поглеждам и виждам малкото как се катери по бора. И в същия момент, когато се обърнах, майката вече ме напада. Голямото куче, както го водех на повода, направо скочи към мечката и се сборичкаха двете надолу. За секунди майката се върна пак към мене, скочи върху мене, обаче кучето не се отказа – дойде и пак я захапа, и така ме спаси.“

Димитър има рана на ръката от зъбите на мечката, а кучето Бос останало невредимо. Ловецът си обяснява агресията с присъствието на малкото мече.

Димитър Кибарев – пострадал: „Заради малкото. Тя като има малки, тогава напада, щото пази малкото.“

Това не е първата среща на Димо с мечки.

Димитър Кибарев – пострадал: „Виждал съм поне шест-седем мечки. Първият път, когато станах ловец, една ме нападна с две малки и ме накара да скоча от един камък, за да мога да се спася.“

И други ловци от селото са срещали често мечки. Фотокапаните на ловната дружинка са ги заснели, когато посещават хранилките за диви прасета. Според местните хора популацията на кафява мечка е нараснала много и това ги притеснява.

Асен Диев – кмет на с. Лясково: „Притеснение до такава гледна точка, че е за първи път това нападение и не се знае след това какво може да стане – да не слезе някоя мечка и в самото село, не само в гората.“

Красимир Пенчев – жител на с. Лясково: „Шурей ми има ниви нагоре и го е страх да ходи вече сам.“

Димитър Кибарев обаче не се е отказал да ходи в гората. Подготвя се за ловния сезон. От екоинспекцията в Смолян съобщиха, че вече са поставили фотокапани на мястото на нападението, за да следят поведението на мечката.

#мечка #лясково

Последвайте ни

ТОП 24

Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
1
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
2
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг,...
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти повече територии в Югозапада
3
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти...
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
4
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
5
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково
6
Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Регионални

БАБХ и ЕК обмениха експертни становища за ограничаване на шарката по животните
БАБХ и ЕК обмениха експертни становища за ограничаване на шарката по животните
След като паднал клон уби мъж: Уволниха директора на "Градини и паркове" в Пловдив След като паднал клон уби мъж: Уволниха директора на "Градини и паркове" в Пловдив
Чете се за: 03:55 мин.
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е неправилното управление на водите Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е неправилното управление на водите
Чете се за: 03:22 мин.
Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала прокуратурата за случая Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала прокуратурата за случая
Чете се за: 02:57 мин.
Извънредни мерки срещу безводието в Плевен: Ремонт на ключови тръбопроводи Извънредни мерки срещу безводието в Плевен: Ремонт на ключови тръбопроводи
Чете се за: 02:27 мин.
Борбата за живота на 4-годишния Мартин продължава в „Пирогов“: Състоянието му остава тежко Борбата за живота на 4-годишния Мартин продължава в „Пирогов“: Състоянието му остава тежко
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Извънредни мерки срещу безводието в Плевен: Ремонт на ключови тръбопроводи
Извънредни мерки срещу безводието в Плевен: Ремонт на ключови...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ "Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Засилена дипломация в Киев: Зеленски обсъжда среща с Путин с американския специален пратеник Засилена дипломация в Киев: Зеленски обсъжда среща с Путин с американския специален пратеник
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Тръмп се закани да прати военни в пореден американски град,...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
"Райнметал" ще строи два завода у нас
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Да загинеш в ефир: Петима журналисти са сред жертвите на израелски...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ