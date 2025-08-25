Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково, съощи кметът на Девин Здравко Иванов, който е и председател на Сдружение на ловците и риболовците "Ловно-рибарско дружество" в града. Инцидентът е станал в събота, когато Димитър Кибарев е разхождал две ловни кучета в гората.

"Когато мечката го е нападнала, кучетата са се хвърлили върху нея и той е успял да се скрие. Тя се е борила с кучетата, след което и с него. С малко мече е била и може би заради това го е нападнала", допълни Здравко Иванов.

Той посочи, че мъжът, за щастие, няма сериозни наранявания. Има дълбока рана на ръката. Пострадалият мъж е настанен в болницата в Девин, предстои да бъде прегледан от хирург.

Инцидентът е станал на около 2 км от село Лясково, разказа пред БТА майката на пострадалия мъж. По думите ѝ докато мечката се е борила първо с кучето, а после и със сина ѝ, малкото мече се е качило на дърво.