Нуждата от пречистватели ще забави проектите за нови водоизточници в Плевен

Какви са вариантите за решаване на кризата?
От две до три години ще се забави всеки проект за нови водоизточници на Плевен заради необходимостта от изграждане на пречистватели. Това заяви за "По света и у нас" преподавателят в Университета по архитектура, строителство и геодезия доцент Галина Бойкинова.
Бившият министър на околната среда Асен Личев коментира в сутрешния блок "Денят започва", че абдикацията на държавата от поливното земеделие е допринесла за трайното засушаване на големи площи у нас.
Три са обсъжданите варианти за решаване на кризата в Плевен. Сондажи, вода от Дунав или язовир "Сопот" или изграждане на язовир "Черни Осъм". Според преподаватели от УАСГ питейната вода задължително трябва да отговаря на 60 показателя в 4 раздела. Това са индикативен, химически, радиологичен и биохимичен. Независимо какъв ще бъде новият водоизточник за Плевен, задължително трябва да мине оценка на технологията за пречистване.
"Тази оценка е комплексна, изисква да се оцени първо качеството на водоизточника, да се избере най-подходяща технология, да се разработят проекти и накрая да се построи. Това не е нещо, което може да стане от днес за утре. Може би около три години в най-добрия случай", коментира доц. д-р Галина Димова-Бойкинова, ръководител катедра "Водоснабдяване, канализация и пречистване на води", УАСГ.
И обясни защо.
"Ако водата е от повърхностен водоизточник, тя по-скоро може да има мътност, цветност, микробиологични показатели, които се отстраняват или само филтрация през бързи пясъчни филтри или дезинфекция на водата. В България се практикува основно дезинфекция с хлор, а ако мътността е по-висока, може да се наложи предварително стъпало с утаители, с реагентна обработка на водата."
По-сложно става, ако новият водоизточник е подземен.
"Може да имаме превишение на манган, може да имаме превишение на желязо. Тяхното наличие във водата, в определени концентрации, не може да повиши риска от заболявания при населението. Не толкова прост е показателят нитрати, който за съжаление се среща в много наши водоизточници, в някои случаи в доста голямо превишение. В България няма приспивателна станция за отстраняване на нитрати, но това е един от най-трудните за отстраняване показатели".
Според бившия екоминистър Асен Личев, никой не говори за възстановяване на напояването, което е основен фактор срещу засушаването.
"Това означава влажност на въздуха, подхранване, все едно, че вали дъжд в рамките на 400 литра на кв. метър на 20% от територията на страната. А днес се напояват 300 000 декара. Това е катастрофа", каза Личев.
Хидроложките анализи показват, че през последните години се наблюдава трайно засушаване, което изисква дългосрочни мерки за преодоляване на безводието в страната.