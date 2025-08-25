След като паднал клон уби мъж: Уволниха директора на "Градини и паркове" в Пловдив

Прокуратурата започна разследване по случая с починалия мъж от Пловдив, загинал след нараняване от паднал клон. След скандалния инцидент от уикенда, който БНТ показа, днес бе уволнен директорът на общинското предприятие "Градини и паркове" в града.

Близките на 78-годишния мъж обявиха, че ще съдят общината заради неподдържаните дървета. Според районната администрация обаче причината за злополуката е силният вятър, макар да не отричат и че цялостното състояние на зелената система в града е проблемно.

Съпругът на Елена Боготлиева не се прибира вкъщи за обяд. От полицията ѝ се обаждат, че е приет в болница.

"Казаха, че той е в хирургиите по спешност, че е паднал клон и го е ударил, а той беше смлян. Огромна рана, смачкани ребра, спукани, не можеше да си върти главата. Не можеше вече и да говори", разказва жената.

След сложна операция лекарите го стабилизират, но не успяват да го спасяват.

"В два без петнайсет през нощта ми се обадиха, че е починал, защото е направил масивен инфаркт".

Роднините му са решени да търсят справедливост.

"Ще съдя общината за нанесени много тежки травми - буквално съпругът ми беше убит. Ако не беше този клон, той щеше сега да си е жив". "Това е недоглеждане от страна на общината, има си специални екипи, тук, в град,а доколкото знам, от екоинженери, които ходят, обследват", каза Ясен Боготлиев – син на починалия.

Според администрацията на район "Северен" не е имало никакви признаци, че тополата, от която се е откършил клонът убиец, е опасна.

"Видимо изглеждат здрави, но всъщност падат при малко по-силен вятър или пък зимата от снега. Здрави дървета, здрави клони", посочи Цветомир Цветков – зам.-кмет по екология, район "Северен" - Пловдив.

Елена Боготлиева смята, че има проявена небрежност.

"Там, където всъщност се е счупил, ами той е напълно изгнил, то е хралупа, така че вятърът може да му е помогнал, но не трябваше ли да има санитарна сеч?"

След инцидента кметът Костадин Димитров уволни директора на общинското предприятие "Градини и паркове" Антон Георгиев.

"Искаме още по-експресна работа и, съответно, при моя обход из града един от най-големите призиви на гражданите е: "Помогнете ни това дърво да го отрежем". Това показва че, има необходимост от засилване на работата", коментира Димитров.

Над 1230 са опасните дървета в града, за които има заповеди да бъдат окастрени или отсечени.

"Има опасни дървета. Тези тополи са вече много много стари, вътрешността им почти е изгнила, клоните се подрязват, но са опасни. Те са крехки, много чупливи", каза Атанас Овчаркин.

Сигнал за дървото, от което се е отчупил фаталният клон, не е бил подаван. Но отдавна еколози предупреждават, че дърветата в Пловдив са в лошо състояние и това налага обстойна оценка на цялата зелена система.