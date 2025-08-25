БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е неправилното управление на водите

от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
До острова в средата на язовира може да се стигне пеша

В разгара на лятото нивото на водата в язовир "Батак" спада драстично. Само за два месеца брегът се е отдръпнал с десетки метри.

Според местните хора ежедневно водата намалява с около 40 сантиметра, а някои рибари дори говорят за метър. Рибарите обвиняват държавата в неправилно управление на водните ресурси.

Един от най-големите водоеми в страната – язовир "Батак" – е с рекордно ниско ниво. Вместо водни атракции, туристите гледат напукана земя и пясък.

"Никога не съм виждал язовира в такова състояние. В момента, водата наистина много е спаднала. Преди мода беше с лодки да се ходи до острова, но сега е много нашумяло пеша".

Емблематичният остров в язовира днес е... полуостров. Причината е драстиното спадане в нивото на водата. Само 28% от капацитета на язовира е запълнен с вода в момента. За сравнение по това време миналата година е бил 60%.

"Няма валежи и наистина притокът в момента е 5-6 пъти по-малък от притока през миналата година в язовира", коментира инж. Васил Узунов - Басейнова дирекция "Източнобеломорски район".

Според рибарите, не природата е виновна.

"Причината със сигурност не е сушата или липсата на валежи. В планината вали последните 2-3 години доста сняг и пролетно време има много валежи. Неправилното управление на водите и неработещия язовир пясъчник, който от няколко години няма помпи", заяви Антон Бояджиев, председател на Рибарско сдружение НИЛЕТ.

От "Басейнова дирекция" обясниха, че водата от язовира се използва основно за напояване на земеделски площи в района на Пазарджик и Пловдив, както и за производство на електроенергия. Тази година подаваните за целта количества са по-малки, но въпреки това спадът в нивото на язовира е налице.

"Много трудно можеше да се избегне тази ситуация. Това, което се преработва за електроенергия се съобразява с нуждите за напояване. Т.е. колкото са отпуснати за напояване, толкова минават през турбините за производство на електроенергия", каза инж. Васил Узунов.

Според експерти, рискът от екологична катастрофа е реален.

"Хубаво е, че захладня времето, иначе ако беше задържало да бъде горещо още 10-15 дни, със сигурност щеше да има екокатастрофа", коментира Антон Бояджиев.

Заради края на поливния сезон се очаква през септември Министерството на околната среда и водите да одобри значително по-малко количество вода за тази дейност. Това, заедно с очакваните есенни валежи, се очаква да нормализира състоянието на язовира.

Репортери: Ангел Узунов, Нели Ангелова

#язовир "Батак" #пресъхване

