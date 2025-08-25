"Райнметал" ще строи два завода у нас

България и най-големият европейски отбранителен концерн "Райнметал" ще изградят съвместно два военни завода на територията на страната ни. Това потвърдиха лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и главният изпълнителен директор на германския концерн по време на срещата им в централата на "Райнметал" в Дюселдорф. Това е трета среща между двамата от март насам. Съвместната инвестиция ще надхвърли 1 милиард евро.

В рамките на следващите три седмици трябва да бъдат подготвени двата договора за общо съвместно предприятие с "Райнметал" в България, увери лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ:"Заводът за барут ще бъде колкото два немски завода тук - най-големият в Европа. Това е най-дефицитната стока в момента. Заводът за 155-милиметровите снаряди и изстрели - натовски калибър, са изключително важни и за българската армия, а и за цяла Европа и целта е производството на 100 000 бройки от тях."

Снимка: БГНЕС

България е важна за Европа, важна е и за "Райнметал" - това заяви главният изпълнителен директор на "Райнметал".

Армин Папергер - главен изпълнителен директор на "Райнметал": "Райнметал" заедно с българското правителство ще построи в най-скоро време най-малко два завода в България. Още по-важно е нашето съвместно предприятие за барут. Изключително важен компонент от мунициите, които ще бъдат произвеждани в България по натовските стандарти, което ще допринесе много и за позиционирането на България, като изключително важен партньор в НАТО и в света. Българското правителство и "Райнметал" ще направят обща инвестиция за производството на тези изключително важни компоненти на стойност над 1 милиард евро."

България е информирала Европейката комисия за тези два проекта.







