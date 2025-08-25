Язовир Батак е на ръба на екокатастрофа

Липсата на вода се превръща в една от най-болезнените теми това лято.

Един от най-големите водоеми в страната – язовир Батак – е на рекордно ниско ниво. Само за два месеца брегът се е отдръпнал с десетки метри.

"Със сигурност не е заради сушата и липсата на валежи, както изнасят като информация. Според мен причината е лошото управление на водите" , това каза в "Денят започва" Антон Бояджиев - председател на Рибарско сдружение НИЛЕТ.

Единствената възможност за напояване на земеделците е язовир Батак и Белмекен, но той отпуска доста по-малко водни обеми.

