Ограничава се движението в тунел "Витиня" на АМ "Хемус" през нощните часове на тази седмица. Причината - измиване и боядисване на съоръжението, съобщават от АПИ.

Дейностите стартират днес от 22:00 до 06:00 утре, когато ще бъде спряно движението в тръбата за Варна.

Пътуващите към морето ще се пренасочват от 30-ти км на автомагистралата при пътен възел "Витинска река" по пътя София – Ботевград и ще продължават по магистралата при пътен възел "Ботевград".

През нощта в сряда до ранните часове на четвъртък ще бъде ограничено преминаването в тунела, в посока София.

Тогава обходният маршрут за столицата ще бъде от пътен възел.

"Ботевград" през пътя София – Ботевград и по магистралата при пътен възел "Витинска река".