Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа

Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Темата за войната по пътищата коментираха в "Денят започва" адвокат Емануил Йорданов, бивш министър на вътрешните работи и Красимир Георгиев - председател на АКАБ.

"Не мога да се съглася със заключението на Автомобилна администрация относно изпита на Виктор Илиев. Не мога да се съглася. Не знам как не намериха никакъв пропуск при положение, че още със започване на изпита се започва с нарушение от негова страна. Изпитът трябва да започва пред учебния център и няма нищо странно в това изискване. Започва от ДАИ. След това - видяхме изпит в една среда, която като интензитет на движението, като елементи не отговаря на един областен град от типа на Монтана. А ние сме в София", това заяви Красимир Георгиев.

И попита - видяхте ли трамвайна спирка или трамваен път? Според Георгиев изпитът на Илиев е бил "проформа".

Емануил Йорданов посочи, че не знае защо изобщо има хора, за които нарушаването на правилата е геройство.

"Тук ние вървим, както винаги, след събитията. Променя се законът. Увеличават се санкциите. И се вижда, че простото увеличаване на санкциите не дава абсолютно никакъв резултат. Защото това е следствието, а не причината".

Виктор Илиев не мисли за собствения си живот. Той е готов да се самоубие, за да направи "геройство", а това е престъпление.

Вижте целия разговор във видеото

#Емануил Йорданов #Красимир Георгиев #войната по пътищата

