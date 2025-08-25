БНТ
Спортни новини 25.08.2025 г., 09:10 ч.
09:10, 25.08.2025
Спорт
08:31, 25.08.2025
БАБХ на среща в ЕК за шарката по животните
08:21, 25.08.2025
Ограничава се движението в тунел "Витиня" на АМ...
08:15, 25.08.2025
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
07:58, 25.08.2025
Мохамед Халаф: Все по-трудно ще става за хората в Газа
07:44, 25.08.2025
Паднал клон причини смъртта на мъж в Пловдив, колко са опасните...
07:31, 25.08.2025
През август морето е най-опасно - съветите на спасителите
07:18, 25.08.2025
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
18:55, 24.08.2025
7757
Чете се за: 00:27 мин.
Симона Пейчева: Художествената гимнастика се превърна в математика
12:51, 24.08.2025
Чете се за: 03:42 мин.
Спортни новини 24.08.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 24.08.2025
Станислав Ангелов, Тити Папазов и Симона Пейчева в "Арена спорт"
12:10, 24.08.2025
Чете се за: 00:57 мин.
Спортни новини 23.08.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 23.08.2025
Водещи новини
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене...
06:19, 25.08.2025
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия
06:38, 25.08.2025
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
08:15, 25.08.2025
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тинейджъри в капана на руските тайни служби
10:36, 25.08.2025
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
06:32, 25.08.2025
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
СОС даде единодушно зелена светлина на Васил Терзиев за избор на банка
11:23, 25.08.2025
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Детска игра с огън е причината за големия пожар край Сливен
10:56, 25.08.2025
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Близки на изчезнали по време на войната украинци се събраха на...
06:45, 25.08.2025
Чете се за: 01:07 мин.
По света
