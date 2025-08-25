Тръмп се закани да прати военни в пореден американски град, управляван от демократи

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Теодора Гатева
По света
Закон и ред или управленски стратегии?

Балтимор, щата Мериленд, е поредният град, в който президентът Доналд Тръмп се закани да изпрати военни. През почивните дни той обяви, че това е възможно и за Чикаго и Ню Йорк. По-рано през август Тръмп нареди разполагането на Националната гвардия в столицата Вашингтон, които вече патрулират с огнестрелно оръжие.

Според Тръмп мярката се налага, за да се намали престъпността, въпреки че статистиката показва, че тя намалява.

На 21 август от офиса на губернатора на Мериленд Уес Мур изпращат писмо до Белия дом. В него Мур обяснява, че след коментарите му за нецелесъобразно разполагане на военни от Националната гвардия във Вашингтон, той е бил обиден лично от Доналд Тръмп, и се чувства длъжен да обясни позицията си. В посланието си дава статистика за сериозен спад на престъпността в Балтимор и за големи инвестиции в силовите структури. За финал...

"Бих искал официално да Ви поканя на следващата ни разходка, с цел инспекция на сигурността, през септември... "

Президентът Тръмп определи писмото като "гадно" и "провокативно", и отново атакува.

"Като президент, бих предпочел той да разчисти тази криминална криза, преди да отида там за "разходка". Балтимор е класиран на четвърто място в националната класация за най-лошите градове по отношение на престъпност и убийства. Спри да говориш и се захващай за работа, Уес".

Освен с губернатора на Мериленд, Тръмп е в челен сблъсък и с губернатора на Илинойс. След като стана ясно, че Доналд Тръмп планира разполагането на военни и в Чикаго, кметът на града каза, че това би било "злоупотреба с власт", а губернаторът - Джей Би Прицкер, заяви, че не е търсил помощ от федералните власти.

Американски медии обръщат внимание, че до момента всички градове и щати, атакувани от президент Тръмп - Лос Анджелис, Ню Йорк, Чикаго, са управлявани от демократи, а основният въпрос е - тактика ли е това преди междинните избори за Конгрес догодина, или подготовка на стратегия за предстоящия през 2028 година президентски вот? И Джей Би Прицкер, и Уес Мур са потенциални кандидати на демократите за Белия дом.

И докато Тръмп се опитва с Националната гвардия по големите градове на демократите да налага ред, съдбата на един човек - жертва на имиграционната му политика - дава силен коз в ръцете на опонентите му. Килмър Абрего Гарсия беше депортиран погрешка през март в родния си Ел Салвадор и държан в затвор. През юни мъжът беше върнат в щата Тенеси и обвинен за трафик на хора. Той категорично отрича. Днес 31-годишният мъж беше задържан отново от имиграционните власти в Балтимор.

"В известиетo, получено от клиента ми, се посочваше, че причината е "интервю". Очевидно това беше лъжа. Нямаше нужда да бъде задържан от имиграционните власти. Единствената причина, поради която избраха да го направят, е за да го накажат", каза Саймън Сандовал-Мошенбърг, адвокат на Килмър Абрего Гарсия.

Килмър Абрего Гарсия живее в САЩ от тийнейджърските си години, има жена и две деца. След отказа му да пледира винoвен и да бъде върнат в родния му Ел Салвадор, сега той рискува да бъде пратен в Уганда или Коста Рика.

#Доналд Тръмп #Демократическа партия #САЩ #военни #Балтимор

