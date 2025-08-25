Нова "тенденция": Трафикантите на мигранти умишлено предизвикват катастрофи, за да избягат

Трафикантите на мигранти умишлено предизвикат катастрофи, когато са забелязани от полицията, за да отклонят вниманието на органите на реда и да избягат. Това се превръща в тенденция след последния случай, при който бус с 24 мигранти се блъсна в паркирани коли в Лозенец, а шофьорът се издирваше с часове. Снощи отново е заловена голяма група с местни, които са били скрити в малък бус.

Катастрофата, която 21-годишният грузински трафикант предизвика в събота вечерта, не е случайна. Според разследващите най-вероятно такива са били указанията от ръководителите на схемата, след като бусът с мигранти е бил забелязан от полицията.

"Наблюдава се от известно време една практика на поведение на водачите на МПС-та, извършители на тази категория престъпления, че същите умишлено извършват пътно-транспортни произшествия, с оглед насочване на вниманието към пострадалите лица. като по този начин се дава възможност безпрепятствено водачите да напуснат безпрепятствено местопроизшествието", коментира Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура – Бургас.

Това направил и грузинският гражданин. Той скочил от буса с мигранти докато е още в движение и побягнал. След 16 часа издирване беше задържан в такси, в опит да напусне района на Лозенец. Днес прокуратурата му повдигна обвинение.

"Същият не се признава за виновен. Не дава обяснения по отношение на неговото пребиваване на територията на страната. Разказва, че е с приятелка тук, но никога не е бил на територията на село Лозенец, което съответно не кореспондира със събрания доказателствен материал. Лицето е установено по описание, както на част от свидетелите, които са били в района на местопроизшествието, така и на записи от охранителни и наблюдателни камери", обясни Мария Маркова.

Мигрантите са платили между 3000 и 5000 евро за превоза през България. Повечето пътували за Западна Европа.

"Част от лицата има данни, че пътуват за Република България. В процес на установяване е къде и при кого са щели да отседнат тези лица", каза още Мария Маркова.

По данни на "Гранична полиция" са зачестили заловените големи групи мигранти, превозвани в малки бусове. Причината - бежанците не можели да платят големите суми, искани от трафикантите, стигащи до 20 000 евро и така се компенсирало ниското заплащане.