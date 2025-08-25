БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
У нас
Те са на възраст между 15 и 57 години

Снимка: Снимката е илюстративна
Към 19.45 часа снощи, на път II-99 в района на Караагач, гранични полицаи от ГПУ – Царево спрели за проверка товарен автомобил. При извършената проверка на превозното средство служителите установили в товарното помещение 24-ма, по техни данни - граждани на Афганистан.

С помощта на лицензирани преводачи е установена самоличността на задържаните. Те са на възраст между 15 и 57 години. На всички е извършен медицински преглед от екип на ЦСМП – Царево.

След приключване на действията на място, групата е конвоирана от КПП – Караагач до ГПУ – Царево, а автомобилът е репатриран на паркинга на управлението.

Изготвена е необходимата документация за 24-часовото задържане на чужденците, които ще бъдат настанени в помещение за временен престой към ГПУ – Царево. Водачът на товарния автомобил – български гражданин – е задържан със заповед за задържане по описа на ГПУ – Царево и по случая е образувано досъдебно производство.

Основният натиск по българо-турската граница е в източната част, в районите на Малко Търново и Резово, където в големи участъци границата между двете страни е река, а сега нивото е ниско и мигрантите навлизат през речното корито, поясни във връзка с последните два случая директорът на ГД „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов.

Във връзка с последните случаи на задържани групи мигранти от афганистански произход Златанов допълни, че тъй като те често са с по-нисък статус и обичайно не разполагат със сериозната сума от 5 до 20 хиляди евро, колкото е стойността за преминаване на границата, трафикантът обикновено събира по-голяма група, за да компенсира ниското заплащане.

