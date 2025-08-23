БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Задържаха бус с 24 нелегални мигранти в Лозенец

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Гранична полиция задържа бус с 24 нелегални мигранти, представяли се за граждани на Афганистан.

Шофьорът на буса, който е с русенска регистрация, опитал да избегне полицейска проверка, не се подчинил на звуковите и светлинни сигнали и навлязъл в курортното селото.

С цел да бъдат запазени животът и здравето на туристите, незабавно са предприети действия за спирането му, но шофьорът побягнал. Превозното средство продължило по инерция и ударило два паркирани леки автомобила. Нанесени са им леки материални щети.

Работи се активно за издирването на изягалия водач. Екипи на Спешна помощ осъществяват на място медицински прегледи на нелегалните мигранти. Районът е отцепен от служители на районното полицейско управление в Царево.

Малко по-рано на КПП - Караагач служители на Гранична полиция са спрели автомобил, за който има данни, че е изпълнявал ролята на пилотен на буса. Шофьорът е задържан. Действията по цялостното изясняване и документиране на случая продължават.

