СОС даде единодушно зелена светлина на кмета Васил Терзиев за избор на банка

Карина Караньотова
Всичко от автора
У нас
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Столичният общински съвет единодушно подкрепи да даде мандат на кмета Васил Терзиев да избере нова обслужваща банка на Столичната община.

Снимки: БТА

Бойко Димитров, зам.-председател на СОС:"Да благодаря на целия Общински съвет за огромното внимание днес, по средата на месеца успяхме да съберем кворум, абсолютно единодушно докладът беше подкрепен, това е много важна стъпка, за да може да завърши изборът на нова обслужваща банка на Столичната община, имаше някои дребни корекции от страна на други колеги. Искам да отбележа, че това е пример за прозрачна и добре направена процедура, която извършва Столичната община".

